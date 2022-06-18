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  4. SON DAKİKA: Yok artık Lampard! Son halini görenler gözlerine inanamadı

SON DAKİKA: Yok artık Lampard! Son halini görenler gözlerine inanamadı

18.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Everton ile Premier Lig'e tutunmayı başaran 43 yaşındaki Frank Lampard aldığı kilolarla dikkat çekti. Futbolculuk döneminde düzgün ve güçlü fiziği ile bilinen İngiliz teknik adamın son hali görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Yok artık Lampard! Son halini görenler gözlerine inanamadı

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Frank Lampard'ın son hali görenleri hayrete düşürüyor...

GÖRENLER BİR DAHA BAKTI!

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Teknik direktörlük serüvenine Derby Country ve Chelsea'nin ardından Everton'da devam eden 43 yaşındaki çalıştırıcı ligin tamamlanmasının ardından Ibiza'da lüks bir teknede arkadaşlarıyla tatil yaparken görüntülendi.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

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Futbolculuk döneminde güçlü fiziğiyle bilinen Lampard'ın son hali futbolseverleri şaşırtırken, İngiliz teknik adam aldığı kilolarla dikkat çekti.

Lampard, Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton ile 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza atmış ve ligi topladığı 39 puan ile 16. sırada tamamlayarak Premier Lig'e tutunmayı başarmıştı.

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