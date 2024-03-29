Son dakika! YÖK'ten denklikle ilgili yeni düzenleme

Son dakika: YÖK denklikle ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan üniversitelerden mezun olanlara denklik verileceği duyuruldu.

İLK 1000 İÇİN YKS ŞARTI OLMAYACAK

Düzenlemeye göre; sıralamalarda ilk 400’de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000’de olanlardan mezun olanlara YKS’ye girme şartı olmayacak.

İlk bin dışındaki üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var.





