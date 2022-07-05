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  4. Son dakika: Zeki Çelik'in Roma'ya transferinde dikkat çeken 'kayıp çocuklar' detayı! Alkışlanacak hareket...

Son dakika: Zeki Çelik'in Roma'ya transferinde dikkat çeken 'kayıp çocuklar' detayı! Alkışlanacak hareket...

05.07.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile şampiyonluk sevinci yaşamış olan milli futbolcumuz Zeki Çelik, İtalya Ligi Serie A ekibi Roma'ya resmen transfer oldu. "Buraya gelmek benim için büyük bir onur. Beni hep savaşırken göreceksiniz." diyen Çelik'in transferinin açıklanma videosunda dikkat çeken bir detay yer aldı.

Son dakika: Zeki Çelik'in Roma'ya transferinde dikkat çeken 'kayıp çocuklar' detayı! Alkışlanacak hareket...
Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri: Milli futbolcumuz Zeki Çelik Roma'da! Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Zeki Çelik'in transferini resmen açıkladı. 2018 yılında İsanbulspor'dan Lille'e giden Çelik, gelecek sezon İtalya'da forma giyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME

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İtalya Ligi Serie A devi Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'in bonservisini Lille'den aldı. Roma, Çelik ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

7 MİLYON EURO

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Yıldız sağ bek için 7 milyon euro bonservis bedeli ödendiği öğrenildi.

ÖZEL HAREKET

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19 numaralı formayı giyecek olan Zeki Çelik'in yeni takımı Roma, başarılı oyuncunun transferini duyurduğu videoda özel bir harekete imza attı.

KAYIP ÇOCUKLARA DİKKAT ÇEKME ÇABASI

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Roma'nın Zeki Çelik'i açıkladığı transfer videosunda dünya genelinde kayıp olan çocuklara dikkat çekme amaçlı görüntüler yer aldı.

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Videonun sol tarafında Zeki'nin imza anından görüntüler bulunurken, sağ tarafında ise kayıp çocukların fotoğrafları ve ulaşım numaraları yer aldı.

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Daha önce de bu hareketi yapan Roma'nın oluşturduğu farkındalık, futbolseverler tarafından beğeni topladı.

ZEKİ ÇELİK: "HEP SAVAŞACAĞIM!"

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Transferi için çok mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Roma gibi bir kulübün futbolcusu olmak benim için büyük bir onur. Çok hırslıyım ve Roma'nın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Hazırım, konsantreyim. Sahada asla pes etmem. Beni sahada hep savaşırken göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

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