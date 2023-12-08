SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan, kuralar çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ilk 4 sırasında tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren katılım gösteriyor.
Ligin güçlü ekipleri 5. eleme turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecekken, Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminin ardından dev kulüplerin rakipleri belli oldu.
Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.
Beşiktaş - Eyüpspor
Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
Başakşehir - Boluspor
Alanyaspor - Samsunspor
Sivasspor - Keçiörengücü
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Gaziantep FK - Bodrumspor
Ankaragücü - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Bandırmaspor
Hatayspor - Sakaryaspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Konyaspor - Göztepe
Trabzonspor - Manisa FK
Adana Demirspor - Erzincaspor
Trabzonspor - Manisa FK
Keçiörengücü, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Alanyaspor, Bandırmaspor, Kasımpaşa, Bodrum FK, 24 Erzincanspor, Sakaryaspor, Boluspor, Ümraniyespor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Göztepe, Kırklarelispor, Konyaspor, Hatayspor, Kayserispor, Trabzonspor, Manisa FK, Sivasspor Gaziantep Fk, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor