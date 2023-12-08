SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan, kuralar çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ilk 4 sırasında tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren katılım gösteriyor.

Ligin güçlü ekipleri 5. eleme turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecekken, Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminin ardından dev kulüplerin rakipleri belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.

Beşiktaş - Eyüpspor

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

Başakşehir - Boluspor

Alanyaspor - Samsunspor

Sivasspor - Keçiörengücü

Fenerbahçe - Adanaspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Gaziantep FK - Bodrumspor

Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Bandırmaspor

Hatayspor - Sakaryaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Konyaspor - Göztepe

Trabzonspor - Manisa FK

Adana Demirspor - Erzincaspor

Trabzonspor - Manisa FK

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5'İNCİ TURA YÜKSELEN TAKIMLAR:

Keçiörengücü, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Alanyaspor, Bandırmaspor, Kasımpaşa, Bodrum FK, 24 Erzincanspor, Sakaryaspor, Boluspor, Ümraniyespor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Göztepe, Kırklarelispor, Konyaspor, Hatayspor, Kayserispor, Trabzonspor, Manisa FK, Sivasspor Gaziantep Fk, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor





