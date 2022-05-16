Son dakika: Zlatan Ibrahimovic, Atalanta maçı sonrası sevinirken otobüsün camını kırdı!

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'da adım adım şampiyonluğa giden Milan, 37. haftada Atalanta'yı 2-0 mağlup etti ve son hafta öncesi en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Milan taraftarları Atalanta'yı mağlup eden takımlarını coşkuyla karşılarken, futbolcular da taraftarları selamladı.

Tam o anda çok ilginç bir olay yaşandı. Takım liderlerinden Zlatan Ibrahimovic, taraftarların coşkusuna kapılarak otobüsün ön camına vurmaya başladı. Üst üste birkaç kez cama vuran İsveçli yıldızın, camı çatlattığı görüldü.

Zlatan Ibrahimovic'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverler konuya esprili şekilde yaklaştılar.

O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIDI;





