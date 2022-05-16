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  4. Son dakika: Zlatan Ibrahimovic, Atalanta maçı sonrası sevinirken otobüsün camını kırdı!

Son dakika: Zlatan Ibrahimovic, Atalanta maçı sonrası sevinirken otobüsün camını kırdı!

16.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluk yarışında heyecan son haftada da devam edecek. Milan'ın Atalanta'yı 2-0 mağlup etmesiyle büyük zafere bir adım daha yaklaşarak liderliğini sürdürmesinin ardından taraftarlar, takımlarını coşkuyla karşıladılar. Taraftarların kutlamasına kayıtsız kalamayan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ise takım otobüsünün ön camını çatlattı.

Son dakika: Zlatan Ibrahimovic, Atalanta maçı sonrası sevinirken otobüsün camını kırdı!
Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

İSÇ İsveç
Yaş: 41 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'da adım adım şampiyonluğa giden Milan, 37. haftada Atalanta'yı 2-0 mağlup etti ve son hafta öncesi en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Milan taraftarları Atalanta'yı mağlup eden takımlarını coşkuyla karşılarken, futbolcular da taraftarları selamladı.

Tam o anda çok ilginç bir olay yaşandı. Takım liderlerinden Zlatan Ibrahimovic, taraftarların coşkusuna kapılarak otobüsün ön camına vurmaya başladı. Üst üste birkaç kez cama vuran İsveçli yıldızın, camı çatlattığı görüldü.

Zlatan Ibrahimovic'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverler konuya esprili şekilde yaklaştılar.

O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIDI;

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İtalya Milan son dakika haberi
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