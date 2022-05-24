Son dakika: Zlatan Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu'na gönderme! Mikrofonu aldı ve...

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'da Inter ile son haftaya kadar süren şampiyonluk yarışını kazanan Milan, bu zafere 11 yıl sonra ulaşmıştı. Ligin 38. ve son haftasında deplasmanda Sassuolo'Yu 3-0 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleyen Milan'da kutlamalar devam ediyor.

ZLATAN, HAKAN ÇALHANOĞLU'NA SATAŞTI

Toplamda 18. şampiyonluğuna ulaşan takımda liderlerden Zlatan Ibrahimovic, sezon başında Milan'dan ayrılarak Inter'in yolunu tutan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na sataştı.

"HAKAN'A MESAJ GÖNDERİN!"

Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında takım otobüsünde taraftarlarla birleşen Ibrahimovic, mikrofonu eline aldı ve "Hakan'a bir mesajınız var mı?Duyamıyorum! Hakan'a mesaj gönderin!" ifadeleriyle Çalhanoğlu'na mesaj gönderdi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

11 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Milan'da taraftarlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferi sonrasında başarılı futbolcuya büyük tepki göstermişti.

