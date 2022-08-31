MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dansıyla tepki çekmişti! Solmaz Çiros bu defa 'Burası Türkiye' diyerek emniyet kemerini çıkarıp attı

Son dansıyla tepki çekmişti! Solmaz Çiros bu defa 'Burası Türkiye' diyerek emniyet kemerini çıkarıp attı

31.08.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evleneceksen Gel yarışmasıyla ünlenen Solmaz Çiros yarışma sonrasındaki değişimiyle gündeme geliyordu. Bir hayli kilo alan ve estetikler de yaptıran gelin adayı Solmaz, geçtiğimiz günlerde düğünde dans ettiği video ile dikkatleri çekmişti. Solmaz, son olarak arabada 'Burası Türkiye' diye bağırdığı video ile gündemde.

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros son haliyle yine gündem oldu. Bir dönem oyunculuk yapan daha sonra Seda Sayan'ın klibinde oynayan ve albüm çıkaran Solmaz çeşitli mekânlarda sahneye çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir düğüne katılan Solmaz, dans ettiği görüntülerle tepki çekmişti.

Solmaz Çiros'un dansı tepki çekti! Solmaz Çiros'un dansı tepki çekti! "Yemin ederim rezillik"

Solmaz Çiros, bu defa yeni paylaşımıyla dikkat çekti. Önceki gün Instagram hesabından arabada story paylaşan Solmaz Çiros'un, araç seyir halindeyken emniyet kemerini çıkardığı anlar sosyal medyayı salladı. Araçta çalan şarkıya kendini kaptıran Solmaz Çiros, bir anda emniyet kemerine doğru yöneldi. 'Burası Türkiye, çıkar' diye bağıran Solmaz Çiros yine araç seyir halindeyken emniyet kemerini çıkardı. Çiros'un bu hareketi. sosyal medyada tepki topladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekolteli paylaşım yaptı! Doğallığıyla dikkat çektiGöğüs dekolteli paylaşım yaptı! Doğallığıyla dikkat çekti
Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çektiElini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti
Gülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntüGülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntü
Anahtar Kelimeler:
solmaz çiroz evlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...

85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...

Çığlık seslerini duyan ekipleri aradı! Korkunç olay, 51 yerinden bıçakladı

Çığlık seslerini duyan ekipleri aradı! Korkunç olay, 51 yerinden bıçakladı

İlginizi Çekebilir

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.