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Son derece önemli: Bozuk balık nasıl anlaşılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.02.2019 15:00 | Son Güncelleme

Her yılın eylül ayında av yasağı sona ermesiyle tezgahlara balık düşer. Zaman zaman fazla avlanma gerçekleştirilir, ve balıklar buzhane gibi depolamaya elverişle yerlerde muhafaza edilir. Buzhane balıkları da kimi zaman zehirlenmeye neden olabilir. Bu yüzden balıkların tazeliğini değerlendirmek sağlığınız için son derece önemli bir durumdur.

Son derece önemli: Bozuk balık nasıl anlaşılır?

Bozuk, bayat balıklar gıda zehirlenmesine neden olabilir. Yediğiniz balığın tazeliğinden emin olmak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var;

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Koku

Bayat balığın ekşimiş bir kokusu vardır. Bazen amonyak gibi de kokabilir. Böyle durumlarda balığı almaktan vazgeçin.

Gözler

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Bayat balığın gri göz bebekleri olur. Aynı zamanda gözleri içe doğru geçmiştir ve kurudur.

Solungaçlar

Soluk renklidir ve solungaçlarda jelimsi bir madde bulunur. Kırmızı olması gereken solungaçlar gri renge dönmüştür.

Deri
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Son derece yumuşak bir derisi olur ve balığın pulları üzerinden çok kolay bir şekilde ayrılır.

İç organlar
Bozulan balık şişkin, esnek ya da tam tersine çökük olacaktır.

Bu saydığımız detaylarla taze/bayat balığı ayırt etmek kolay ancak kimi yerlerde bu yöntemlerle anlaşılmaması için hileler yapılmıyor değil... Kimi satıcılar balık tezgahını yüksek ışıkla aydınlatıp balıkların çok daha parlak ve gözlerinin canlı görünmesini sağlayabilirler. Solungaçlar için uygulanan hile ise o bölgenin boyanmasıdır.

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Yapılan hilelere kanmamak için şu yöntemi uygulayabilirsiniz; balığı baş kısmından tutarak yatay şekilde tutun. Eğer balık taze ise dik bir şekilde durmaya devam edecektir. Aksi halde aşağı doğru eğilecektir.

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