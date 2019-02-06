Son derece önemli: Bozuk balık nasıl anlaşılır?

Bozuk, bayat balıklar gıda zehirlenmesine neden olabilir. Yediğiniz balığın tazeliğinden emin olmak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var;

Koku

Bayat balığın ekşimiş bir kokusu vardır. Bazen amonyak gibi de kokabilir. Böyle durumlarda balığı almaktan vazgeçin.

Gözler

Bayat balığın gri göz bebekleri olur. Aynı zamanda gözleri içe doğru geçmiştir ve kurudur.

Solungaçlar

Soluk renklidir ve solungaçlarda jelimsi bir madde bulunur. Kırmızı olması gereken solungaçlar gri renge dönmüştür.

Deri



Son derece yumuşak bir derisi olur ve balığın pulları üzerinden çok kolay bir şekilde ayrılır.

İç organlar

Bozulan balık şişkin, esnek ya da tam tersine çökük olacaktır.

Bu saydığımız detaylarla taze/bayat balığı ayırt etmek kolay ancak kimi yerlerde bu yöntemlerle anlaşılmaması için hileler yapılmıyor değil... Kimi satıcılar balık tezgahını yüksek ışıkla aydınlatıp balıkların çok daha parlak ve gözlerinin canlı görünmesini sağlayabilirler. Solungaçlar için uygulanan hile ise o bölgenin boyanmasıdır.

Yapılan hilelere kanmamak için şu yöntemi uygulayabilirsiniz; balığı baş kısmından tutarak yatay şekilde tutun. Eğer balık taze ise dik bir şekilde durmaya devam edecektir. Aksi halde aşağı doğru eğilecektir.

