Son dönemlerde sık sık sakatlığıyla gündeme gelen Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Ismail Jakobs'tan Köln sürprizi

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı. Yaşadığı sakatlık sürecinde eski kulübü Köln’ü ziyaret eden Jakobs, Almanya temsilcisinin Darmstadt ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Köln, sosyal medya hesaplarından Jakobs’un stadyumda olduğu anları paylaşarak, "Seni görmek güzel, Iso! Galatasaray’ın bir sonraki maçına 2 hafta var, o da bu zamanı en iyi şekilde değerlendiriyor" ifadelerine yer verdi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 12 maça çıkan Jakobs, henüz gol veya asist katkısı veremezken, sakatlığı nedeniyle bazı maçları kaçırmıştı. Sahalara dönüş için çalışmalarını sürdüren oyuncu, Köln ziyaretinin ardından Galatasaray’ın maç programına odaklanacak.