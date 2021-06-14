Son dönemlerin popüler meyvesi! Vanilya tadında bir muz hiç yediniz?

Genellikle tatlılarda ve smoothie yapımında kullanılan Java muzu, sağlıklı yaşam tarzını benimseyen ve kilo vermek isteyen kişilerin bir numaralı tercihidir. Güney Doğu Asya’ya özgü olan iki muz türünün melezidir. Tamamen olgunlaşmadan öncesinde mavi rengi alır ve olgunlaştıkça bu renk solar. Yumuşak kremsi yapıları ile vanilyalı dondurmayı andırır. Üstelik yüksek miktarda lif ve antioksidan içerdiği için oldukça yararlıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı antioksidanlar içerir. İçinde bol B6 ve C vitaminin yanında potasyum, magnezyum, bakır, manganez ve protein içerir. Mavi Java muzunun faydalarını sizler için araştırdık.

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Zengin lif kaynağı ve porsiyonun sadece 105 kalori olmasıyla Java muzu aslında diyetlerin en büyük yardımcısıdır. Tokluk hissini arttıran lif, aynı zamanda kilo kontrolünün sağlanmasına da yardımcı olur.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

İçeriğinde bulunan zengin lif dokusu sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Bağırsağın görevini tam yapmasını sağlayan lifler, aynı zamanda hemoroit, mide ülseri ve gastroözofageal reflü hastalığı gibi birçok sindirim problemleri için de tedavi amaçlı kullanılmış olduğu bazı araştırmalarla kanıtlanmıştır.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİYLE HASTALIKLARA KARŞI KORUR

Mavi Java muzu hücreleri koruma sağlayan bileşenlerden ve antioksidanlardan oluşur. Muzdaki antioksidan bileşikler arasında gallik asit, kuersetin, ferulik asit ve dopamin bulunur. Bağışıklık sistemi için oldukça faydalı olan antioksidanlar birçok hastalığa karşı da korur.



