Şifa deposu doğal antibiyotik! Tam kıvamında zencefil turşusu nasıl yapılır?

Güçlü ve baharatlı aromasıyla damaklarda kendisine özgü bir tat bırakan zencefil, kalp hastalığı ve kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların riskini azaltabilecek benzersiz bir bitkidir. Ek olarak, kilo vermek isteyenlerin dostudur ve diyetinize eklemek inanılmaz derecede kolaydır. Özellikle kış aylarında öksürük krizlerini azaltmak için bal ile birlikte tüketilen zencefili sadece baharat olarak algılamaktan uzaklaşıyoruz. Bu eşsiz tadın turşusunu yapıyoruz.

ZENCEFİL TURŞUSU MALZEMELERİ

500 gram taze zencefil

1 su bardağı pirinç sirkesi (Pirinç sirkesi yoksa 1.5 su bardağı beyaz veya elma sirkesi kullanabilirsiniz.)

3 çorba kaşığı kaya tuzu

6 çorba kaşığı bal ya da yarım su bardağı toz şeker

ZENCEFİL TURŞUSU NASIL YAPILIR?

İlk adımda zencefilleri yıkayın ve kabuklarını soyun. Zencefili halkalar halinde dilimleyin ve dilimlerin her birine tuz gelecek şekilde karıştırın. Tuzlanan zencefil dilimlerini yaklaşık 1 saat boyunca temiz bir kapta bekletin. Beklettiğiniz zencefilleri kağıt havlu yardımıyla güzelce kurulayın. Son adımda ise artık turşu yapacağınız kavanoza zencefilleri alın. Sirke ve şekeri kaynatın. Sirke ve şeker karışımını zencefillerin üzerine kavanoza dökün ve bir hafta buzdolabında bekletin.



