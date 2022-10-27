Son eş anlamlısı nedir? Sonun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük yaşamın içinde gerek gazetelerde, gerek televizyonlarda, gerekse basılı ve dijital dergilerde sıkça karşılaştığımız bir kelime olan son, Eski Türkçe bir kelimedir. Uzun yıllardır dilimizde olan son kelimesi, Eski Türkçede "bitim, nihayet, sonra" anlamlarına gelen "soŋ" kelimesinden alıntıdır. Nazal n'nin söyleyişten düşmesinin ardından "son" hâlini alan kelimenin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı

En arkada bulunan

Artık ondan ötesi veya başkası olmayan

Uç, sınır

Olanca

Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet

Ölüm

Döl eşi

Son kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Son kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri de aynı şekilde hem tek başına hem de farklı sözcük gruplarıyla kullanılabilen kelimelerdir. Yazılışları ve okunuşları farklı fakat anlamları aynı olan anlamdaş sözcükler arasında bulunan son kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri birden fazladır. Son eş anlamlısı da cümlede aynı anlamlarda kullanılır. Son kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

Nihayet

Akıbet

Geri

Hudut

Nihai

Sınır Lakin eş anlamlısı nedir?

Sonun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sonun eş anlamlı kelimeleri sonla yazılış ve okunuş bakımından aynı olmasalar da cümle içinde aynı anlamda kullanılırlar. Eş anlamlı kelimeler sayesinde kelime dağarcığı gelişir ve etkin bir konuşma sağlanır. Sonun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: