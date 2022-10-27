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Son eş anlamlısı nedir? Sonun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

26.10.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son sözcüğü Türkçede oldukça sık kullanılan kelimeler arasında bulunur. Son sözcüğünü genel olarak her hangi bir şeyin bitişinde kullanırız. Uzun yıllardır varlığını sürdüren bir kelime olan son kelimesi Eski Türkçe bir kelimedir. Son kelimesi hem tek başına hem de farklı sözcüklerle birlikte kullanılabilir. Peki, son kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Son eş anlamlısı nedir? Sonun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük yaşamın içinde gerek gazetelerde, gerek televizyonlarda, gerekse basılı ve dijital dergilerde sıkça karşılaştığımız bir kelime olan son, Eski Türkçe bir kelimedir. Uzun yıllardır dilimizde olan son kelimesi, Eski Türkçede "bitim, nihayet, sonra" anlamlarına gelen "soŋ" kelimesinden alıntıdır. Nazal n'nin söyleyişten düşmesinin ardından "son" hâlini alan kelimenin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
  • En arkada bulunan
  • Artık ondan ötesi veya başkası olmayan
  • Uç, sınır
  • Olanca
  • Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet
  • Ölüm
  • Döl eşi
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Son kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Son kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri de aynı şekilde hem tek başına hem de farklı sözcük gruplarıyla kullanılabilen kelimelerdir. Yazılışları ve okunuşları farklı fakat anlamları aynı olan anlamdaş sözcükler arasında bulunan son kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri birden fazladır. Son eş anlamlısı da cümlede aynı anlamlarda kullanılır. Son kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

Sonun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sonun eş anlamlı kelimeleri sonla yazılış ve okunuş bakımından aynı olmasalar da cümle içinde aynı anlamda kullanılırlar. Eş anlamlı kelimeler sayesinde kelime dağarcığı gelişir ve etkin bir konuşma sağlanır. Sonun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Nihayete doğru varırken yanımda kimsenin olmayışı beni mahvediyordu.
  • Bu işin akıbeti şimdiden belliydi ama hayırlısı bakalım, kolları sıvayalım.
  • Sen gerisini düşünme, gönlünü ferah tut yeter.
  • Hududu olmayan fikirler peşinde koşarsan kafayı yersin.
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