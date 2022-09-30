Lakin eş anlamlısı nedir? Lakinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Lakin kelimesinin kökeni Arapçadır. Amma anlamına gelen ve bağlaç olarak kullanılan "Lâkin" veya "līkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapçadan geçen bu sözcük Türkçede de bağlaç görevinde kullanılır. Bu kelimelerin kullanımı kendilerinden önce ve sonra gelen kelime, kelime grupları veya cümlelere göre farklılık gösterir. Kullanım olarak ilk kez 1250? yılından önce Edib Ahmed’in Atabet-ül Hakayık eserinde görüldüğü düşünülmektedir.

Lakin eş anlamlısı nedir?

Birbirinden farklı yazılan kelimelerin aynı anlama gelerek aralarında kurdukları bağa eş anlamlılık denir. Türkçenin söz varlığı eş anlamlılık bakımından oldukça zengindir. Fakat tüm dillerdeki gibi Türkçede de tam anlamıyla eş anlamlılık söz konusu değildir çünkü dil dingin bir yapıda değildir. Bu yüzden kendi kanunları çerçevesinde değişime ve gelişime açıktır. Eş anlamlı kelimelerin zamanla uğradıkları değişiklikler sonucu aralarında anlam nüansı oluşabilir.

Lakin kelimesi bir düşüncenin yanında bu düşünceye aykırı ikinci bir düşünceyi anlatırken kullanılan bir sözcüktür. Lakin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de cümle içerisinde aynı anlamı taşır. Lakinin eş anlamlısı sözcükler ise şu şekilde sıralanır:

Ama

Ancak

Fakat

Lakinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Lakin kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Tüm evraklarımı sorunsuz bir şekilde teslim ettim fakat bana dönüş sağlanmadı.

Oldukça özverili ve planlı çalıştı ama yine de kazanamadı.

Hatalarımı kabul edip ondan özür diledim fakat yine de beni affetmedi.

Ona ufak tefek yolluklar hazırlamıştım ancak hepsini burada unutmuş.

Her geçen gün ünü büyüyor ama hayatı daha da zorlaşıyordu.

Her şeye rağmen mutlu bir kadındı ancak annesini kaybetmesi onu çok sarstı.

Kendine sürekli kitap alırdı fakat fırsat bulup okuyamazdı.

Bu etkinliğe katılmak çok isterdim ama çalışma saatlerime uymuyor.

O filmin vizyona girmesini çok bekledi ancak izleyince hayal kırıklığına uğradı.

Bütün gün yüzünü güldürmek için uğraştı lakin o oldukça üzgündü.



