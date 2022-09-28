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Kişi eş anlamlısı nedir? Kişinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.09.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime hazinesi oldukça zengin olan bir dildir. Farklı dillerden birçok kelimeyi zaman içinde değiştirerek kabul etmiştir. Bu sebeple Türkçedeki her kelimenin birden fazla anlamı vardır. Kişi kelimesi de eş anlamlısı birden fazla olan kelimelerden biridir.

Kişi eş anlamlısı nedir? Kişinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizdeki bazı kelimeler farklı dillerden gelip çeşitli eklerle türeyerek dilimize yerleşmiştir. Bazı kelimeler ise Türkçe kökenlidir. Kişi kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "kişi" kelimesinden evrilen kelime "insan, kimse" anlamına gelir. Türk Dil Kurumuna göre günümüzde kişi kelimesinin beş farklı tanımı vardır. Bu tanımların hepsi isim türündedir:

  • Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.
  • (Dil Bilgisi) Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.
  • (Edebiyat) Oyun, roman, hikâye ve bunun gibi yazı türlerinde yer alan kimse.
  • (Halk dilinde) Eş, koca.
  • (Eski kullanım) Erkek
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Kişi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kişi kelimesinin eş anlamı kelimeler şu şekildedir:

  • Can
  • İsim
  • Nefer
  • Nüfus
  • Şahıs
  • Şahsiyet
  • Zat
  • Özlük
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Kişinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Kişinin eş anlamı kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

  • Yanılıyorsun, orada bir özlük yoktu!
  • Sandığın şahsiyet ben değilim.
  • O zata söyle arkamdan konuşmasın.
  • Şahıs ne yaparsa kendine yapar.
  • Kişinin kendine ettiğini kimse ona edemez.
  • Onunla birlikte bu evde dört canız.
  • Bu isimler neden salonda toplanmış?
  • En kuvvetli nefer daima kapının önünde oturuyordu.
  • Tanıdıklarımdan bir zat bu kahveyi hiç mi hiç sevmez
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