Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Son filminin hazırlıklarını yaptığı düşünülen Quentin Tarantino’dan itiraf! “Rambo filmi çekmek güzel olurdu”

Son filminin hazırlıklarını yaptığı düşünülen Quentin Tarantino’dan itiraf! “Rambo filmi çekmek güzel olurdu”

02.08.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinemanın efsane yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Tarantino’nun 10. filmiyle sevenleriyle veda edeceği kariyerinin başından belliydi. 9 filmin ardından büyük beğeni toplayan ünlü yönetmenin jübilesi hala merak konusu. Yönetmen ve yazar Quentin Tarantino, Adam Driver'ın Rambo rolünde yer alacağı İlk Kan'ın (First Blood) yeni bir versiyonunu çekmek isteyebileceğini söyledi.

Son filminin hazırlıklarını yaptığı düşünülen Quentin Tarantino’dan itiraf! “Rambo filmi çekmek güzel olurdu”

First Blood filmini romana sadık kalarak farklı bir bakış açısıyla yeniden çekebileceğini belirtti. David Morrell’in imzasını taşıyan First Blood kitabın beyaz perdeye uyarlamayı düşünseydi kadroyu kafasında şekillendirdiğini ifade eden Tarantino, “Kurt Russell şerifi oynardı, Adam Driver da Rambo’yu canlandırırdı” dedi.

EMEKLİLİĞİ YAKLAŞTI

10.filminin son olacağını her fırsatta dile getiren Tarantino, “Her okuduğumda David Morrell'in romanındaki diyalog çok fantastik geliyor. Çok güzel olurdu. Fakat şimdi daha fazlasını yapmak istiyorum. Ama mesele iyi film çekmekse kitap orada" diye konuştu.

Quentin Tarantino, çekeceği son filmin ayrıntılarını açıkladı! Uyarlamasıyla son kez seyircisini selamlayacakQuentin Tarantino, çekeceği son filmin ayrıntılarını açıkladı! Uyarlamasıyla son kez seyircisini selamlayacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERNikah sonrası ilk hamle!Nikah sonrası ilk hamle!
Herkesten saklanıyordu! Sevenlerini heyecanlandıran haberHerkesten saklanıyordu! Sevenlerini heyecanlandıran haber
Anahtar Kelimeler:
Adam Driver
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en büyük yangınları! Şehirleri yok etti, aylarca sürdü

Dünyanın en büyük yangınları! Şehirleri yok etti, aylarca sürdü

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Lüks içinde yaşıyordu ama sadece üç kez banyo yaptı

Lüks içinde yaşıyordu ama sadece üç kez banyo yaptı

Sadece dinozorlar yoktu! Tarih öncesinde ürkütücü yaratıklar

Sadece dinozorlar yoktu! Tarih öncesinde ürkütücü yaratıklar

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Tüyler ürperten meslek! Ölülere makyaj yapıyorlar

Tüyler ürperten meslek! Ölülere makyaj yapıyorlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tüm dünya onu konuşuyor! ‘En genç konuşmacı’ oldu

Tüm dünya onu konuşuyor! ‘En genç konuşmacı’ oldu

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

O uzuvlarını istemiyorlar! Doktorlara yalvarıyorlar

O uzuvlarını istemiyorlar! Doktorlara yalvarıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.