Son filminin hazırlıklarını yaptığı düşünülen Quentin Tarantino’dan itiraf! “Rambo filmi çekmek güzel olurdu”

First Blood filmini romana sadık kalarak farklı bir bakış açısıyla yeniden çekebileceğini belirtti. David Morrell’in imzasını taşıyan First Blood kitabın beyaz perdeye uyarlamayı düşünseydi kadroyu kafasında şekillendirdiğini ifade eden Tarantino, “Kurt Russell şerifi oynardı, Adam Driver da Rambo’yu canlandırırdı” dedi.

EMEKLİLİĞİ YAKLAŞTI

10.filminin son olacağını her fırsatta dile getiren Tarantino, “Her okuduğumda David Morrell'in romanındaki diyalog çok fantastik geliyor. Çok güzel olurdu. Fakat şimdi daha fazlasını yapmak istiyorum. Ama mesele iyi film çekmekse kitap orada" diye konuştu.



