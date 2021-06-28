Quentin Tarantino, çekeceği son filmin ayrıntılarını açıkladı! Uyarlamasıyla son kez seyircisini selamlayacak

58 yaşındaki ünlü yönetmenden sevenlerini üzen bir haber geldi. Kült filmlerin usta ismi Quentin Tarantino’nun, bir süredir son projesi olarak +18 bir Star Trek filmi gösteriliyordu. Beyazperde’de yer alan habere göre, dünya ünlü yönetmenin son projesinin Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri)'nin yeni uyarlaması olabileceği iddia edildi.

Ünlü yönetmen, en başından beri yönetmenlik kariyerini 10 film olarak tasarladığını geçtiğimiz aylarda söylemişti. Bill Maher'in programına konuk oldu ve kariyer sonlandırma planlarında bir değişiklik olmadığını açıkladı. Aynı zamanda sıkı bir sinefil (sinemaya ve filmlere düşkün veya bağımlı insanları betimleyen, ironi içeren terim) olan Tarantino, sinema tarihine dayanarak kariyerini bitirme zamanının geldiğini bildiği yaşta ve noktada olduğunu söyledi.

58 yaşındaki yönetmen; "Don Siegel, 1979'da Escape from Alcatraz'la kariyerini bırakmış olsaydı, ne harika bir son olurdu! Hiçbir düşüş göstermezdi ama iki film daha yaptı ve bunlar Rough Cut (1980) ve Jinxed! (1982) oldu" dedi. Tarantino, "Aslında son filmim olarak Reservoir Dogs'un yeniden çevrimini yapmayı düşündüm. Bunu büyük ihtimalle yapmayacağım ama değerlendirdim" ifadelerini kullandı.



