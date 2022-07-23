Son hali herkesi şaşırtmıştı! Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens, 3. Lig'e imza atıyor...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Sunderland'den önce 1.5 milyon Euro'ya kiraldağı daha sonra 4 milyon Euro'luk bonservisini aldığı Jeremain Lens'in geride bıraktığımız sezonun sonunda sözleşmesi sona erdi. Siyah - beyazlılarda ayrılığa yanaşmadığı için kadro dışı bırakılan Hollandalı futbolcu kontratının sona ermesinin ardından boşa çıktı.

MAAŞI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Beşiktaş kariyeri boyunca 102 resmi maça çıkan Jeremain Lens, 12 gol, 20 asistlik performans sergilemiş ve taraftarların beklentisinin oldukça altında kalmıştı. Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'tan aldığı yüksek maaş uzun süre boyunca gündemdeki yerini korumuştu.

BONSERVİSİNİ ELİNE ALMIŞTI

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun devre arasında Karagümrük'e kiralanan Jeremain Lens, siyah - beyazlı takımda süre bulamamış ve sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisini eline aldı ve kulüp aramaya başladı.

İTALYA'DAN SÜRPRİZ TEKLİF

İtalyan basınının haberine göre; İtalya Serie C (3. Lig) ekibi Vis Pesaro, Jeremain Lens için harekete geçti. Haberde; kulüp başkanının 34 yaşındaki futbolcuyla transfer için görüşmelere başladığı belirtildi.

Profesyonel kariyerinde 503 maça çıkan Lens, 113 gol - 123 asistlik bir performans sergiledi.

SON HALİ ŞAŞIRTMIŞTI

Öte yandan kadro dışı bırakıldığı dönemde takımdan ayrı çalışan Lens'in göbekli görüntüsü taraftarlar tarafından tepki çekmişti.



