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Son kaş modasının yaratıcısı konuştu: Aslında her şey...

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EĞLENCE  | 31.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Güzellik trendlerinin büyük bir bölümünü oluşturmaya başlayan kaş modasının sonuncusu yarım ay kaş şekli aslında sadece makyajla yapılmıyor! Bakın kusursuz görüntünün arkasındaki gizli silah kim

Son kaş modasının yaratıcısı konuştu: Aslında her şey...

Kaş tasarımı son birkaç yıldır güzellik modasının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bu yüzden söz konusu yaratıcılık olunca herkes hayal gücünü sonuna kadar kullanıyor. Kaş kontürü ve microblading teknikleriyle kaşları gürleştirme yöntemlerini bir kenara bırakın, sosyal medyada birçok kaş şekli inanılmaz popüler oldu! İşte bu popüler akımlardan biri de son birkaç haftadır güzellik bloggerları ve youtuber'ları tarafından uygulanan "yarım ay" şeklindeki kaş modeli.

Görenlerin "yok artık" dediği bu kaş tasarımı başta çok gerçekçi duruyor. Ama gördüğünüz görüntüdeki kaş, makyaj dışında aslında photoshop yardımıyla böyle duruyor.

Yarım ay şeklindeki kaş modelini moda olmasını sağlayan kişi ise Hayley Bui. Instagram'da 557 bin takipçisi bulunan ve kendi adında Hayley Kozmetik diye bir de markası olan Hayley kaşlar ne kadar gerçekçi gibi görünse de bu tasarımların makyaj dışında fotoşop sayesinde bu denli kusursuz göründüklerini söylüyor.

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Yarım ay kaşlar, 20 yaşında, Skyz Ajansı'nı yöneten genç Stefan James tarafından yapılıyor. UNILAD'e röportaj veren Stefan bu değişimi nasıl basit bir yöntemle işe çevirdiğini şu sözlerle anlatıyor:

"Kaş trendleri çıktıkça başta birçok Instagram ünlülerinin fotoğraflarını düzenlemeye başladım. Fotoğraflarda kusursuz görünmelerini sağlamak için birkaç yöntem uyguladım. Bu şekilde hem makyajları hem de kaşları inanılmaz görünüyordu. Bu sayede birçok takipçi sayısı yüksek blogger ve Youtuber'la tanıştım. Şimdi bu her gün genişleyen arkadaş çevremi kullanıyorum. Aslında bu fikri oluşturmak için yakın arkadaşlarım Hayley Bui ile çalıştım. O yarım ayı çok seviyor ve nişanlısı Eric'le her ikisinde de aynı ay dövmeleri var. Ben sadece bu tutkularını bir kaş stiline dönüştürdüm, çünkü düzenleme benim işim."

Tasarımlarına 'gülünç' diyen ve modanın “çok ileri gittiğini” söyleyenlere ne söylemek istediği sorulduğunda ise Stefan “Hayat kısa, diğer insanların yaratıcılığını köreltmek yerine bir hobi edinsinler bence” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kaş modası kaş şekillendirme kaş dövme Hayley Bui Stefan James

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kadar da değil. Herşeyin cılkını çıkardılar. Kaşların mutlaka üstte olmasının Allah katında bir sebebi vardır.
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