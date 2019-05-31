Son kaş modasının yaratıcısı konuştu: Aslında her şey...

Kaş tasarımı son birkaç yıldır güzellik modasının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bu yüzden söz konusu yaratıcılık olunca herkes hayal gücünü sonuna kadar kullanıyor. Kaş kontürü ve microblading teknikleriyle kaşları gürleştirme yöntemlerini bir kenara bırakın, sosyal medyada birçok kaş şekli inanılmaz popüler oldu! İşte bu popüler akımlardan biri de son birkaç haftadır güzellik bloggerları ve youtuber'ları tarafından uygulanan "yarım ay" şeklindeki kaş modeli.

Görenlerin "yok artık" dediği bu kaş tasarımı başta çok gerçekçi duruyor. Ama gördüğünüz görüntüdeki kaş, makyaj dışında aslında photoshop yardımıyla böyle duruyor.

Yarım ay şeklindeki kaş modelini moda olmasını sağlayan kişi ise Hayley Bui. Instagram'da 557 bin takipçisi bulunan ve kendi adında Hayley Kozmetik diye bir de markası olan Hayley kaşlar ne kadar gerçekçi gibi görünse de bu tasarımların makyaj dışında fotoşop sayesinde bu denli kusursuz göründüklerini söylüyor.

Yarım ay kaşlar, 20 yaşında, Skyz Ajansı'nı yöneten genç Stefan James tarafından yapılıyor. UNILAD'e röportaj veren Stefan bu değişimi nasıl basit bir yöntemle işe çevirdiğini şu sözlerle anlatıyor: