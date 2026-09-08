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Eylül ayında kış sürprizi! Bir şehirde kar bir şehirde buz: Termometre -5'i gördü

Eylül ayının gelmesiyle sonbahar kendini hissettirmeye başlarken bazı şehirlerde kış adeta erkenden geldi. Rize’de yaylalar bir gecede beyaza bürünürken Kars’ta termometreler gece saatlerinde -5 dereceyi gösterdi.

Eylül ayında kış sürprizi! Bir şehirde kar bir şehirde buz: Termometre -5'i gördü

Eylül ayına girmemizle beraber sonbahar mevsimini yavaş yavaş yaşamaya başladık. Sabah yakan güneş gece saatlerinde yerini iç ürperten bir serinliğe bırakmaya başladı. Ancak bazı şehirlerimiz kışı yaşamaaya aceleci davrandı. Kars ve Rize'de yaşayan bazı vatandaşlar şimdiden mont giymek zorunda kaldı. Öyle ki Rize yaylaları bir gecede beyaza bürünürken, Kars'ta sabahın ilk ışıklarında işe gitmek için uyanan insanlar arabalarındaki buzları temizlemekle uğraştı.

Eylül ayında kış sürprizi! Bir şehirde kar bir şehirde buz: Termometre -5 i gördü 1

'EYLÜL AYINDA BÖYLE KAR YAĞIŞI BİZDE BEKLEMİYORDUK'

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Tahpur Yaylası, erken gelen kar yağışıyla adeta kışa teslim oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, yaylada kış mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Eylül ayında kış sürprizi! Bir şehirde kar bir şehirde buz: Termometre -5 i gördü 2

Yayladaki işletme sahiplerinden Volkan Demirbaş, Eylül ayında etkili olan kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek "Eylül ayının başında bu kadar yoğun kar yağışını beklemiyorduk. Bir anda her taraf beyaza büründü. Tahpur’da hava şartları çok hızlı değişebiliyor. Hazırlıksız yakalandık ama ortaya çıkan manzara gerçekten muhteşem" dedi.

Eylül ayında kış sürprizi! Bir şehirde kar bir şehirde buz: Termometre -5 i gördü 3

Demirbaş, bölgenin yüksek rakımı nedeniyle hava koşullarının kısa sürede değişebildiğini belirterek yaylaya gelecek vatandaşların hava durumunu takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Eylül ayında kış sürprizi! Bir şehirde kar bir şehirde buz: Termometre -5 i gördü 4

KARS GECE -5'İ GÖRDÜ

Kars’ta Eylül ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava, kentte kış görüntülerini beraberinde getirdi. Önceki gün yağışlı havanın etkili olduğu kentte, sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle araçların camları buz tuttu.
Kentte gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşlerine ve günlük faaliyetlerine gitmek üzere araçlarının başına gelen vatandaşlar, buzla kaplanan camları temizlemek için uzun süre uğraştı.
Bazı vatandaşlar araçlarının camlarındaki buzu kazıyıcılarla temizlerken, bazıları ise araçlarını çalıştırarak buzun çözülmesini bekledi. Sabah saatlerinde kent genelinde soğuk hava nedeniyle özellikle açık alanlarda park edilen araçların camlarının tamamen buzla kaplandığı görüldü.

Kars’a kışın erken geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Bugün 8 Eylül 2026 gördüğünüz gibi araçlarımızın camı buz tuttu, Kars’a kış geldi" dedi.

Eylül ayında kış sürprizi! Bir şehirde kar bir şehirde buz: Termometre -5 i gördü 5

"EYLÜL AYINDA KIŞ MANZARASI"

Kars’ta yaz mevsiminin ardından sonbaharın ilk günleriyle birlikte sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşandı. Önceki gün görülen yağışların ardından havanın hızla soğuması, kent sakinlerini şaşırttı.

Gece ve sabah saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle Kars’ta Eylül ayının ilk günlerinde adeta kış provası yaşandı. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Eylül ayında kış sürprizi! Bir şehirde kar bir şehirde buz: Termometre -5 i gördü 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Kars Rize kar kış buz eylül
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