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Son maçın yıldızıydı! Galatasaray'ın yıldızı Mertens transfer kararını açıkladı! "Eğer beni çağırırlarsa..."

28.11.2023 20:18 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Belçika oyuncu Dries Mertens, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Kendisi için son günlerde ortaya atılan emeklilik ve ayrılık iddialarına da değinen Mertens bu konulara da açıklık getirdi. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, ülke basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Belçika Milli Takımı'na alınmaması hakkında konuşan Mertens, "Milli takıma alınmamak canımı yakmıyor. Tedesco ile çok iyi bir konuşma gerçekleştirdik ve ona çok saygı duyuyorum. Hatta İstanbul'a sırf benimle konuşmak için gelmesi çok hoştu. Bana her şeyi çok net anlattı." ifadelerini kullandı.

"İHTİMALLER YÜZDE 50-50"

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Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu "Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmen bitiyor. Futbol devam edecek misin?" sorusuna, "Şu an için ihtimaller yüzde 50-50. Peki Vertonghen beni Anderlecht'te 1 yıl oynamam için çağırırsa? Ona 'hayır' derim." sözlerini sarf etti.

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