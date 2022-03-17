Son Nefesime Kadar dizisi ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından birçok internet kullanıcısı araştırma yapmaya başladı. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve Happy Valley adlı İngiliz diziden uyarlanan Son Nefesime Kadar 23 Şubat'ta izleyiciyle buluşmuştu. FOX TV'nin sevilen dizisinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Ertan Saban, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi isimler oynuyor. Peki Son Nefesime Kadar final mi yapıyor? Son Nefesime Kadar dizisi neden bitiyor? Final bölümü ne zaman? Detaylar haberimizde...

SON NEFESİME KADAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yönetmenliğini üstlendiği FOX TV'nin sevilen dizisi Son Nefesime Kadar'ın 5. bölümde final yapacağı öğrenildi.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Son Nefesime Kadar dizisinin reytinglerde beklenen başarıyı sağlayamadığı için yayından kaldırılacağı düşünülüyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmamış olsa da Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisinin final bölümünün fragmanı yayınlandı.

SON NEFESİME KADAR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Son Nefesime Kadar 23 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.

SON NEFESİME KADAR KONUSU NEDİR?

Son Nefesime Kadar, kızının ölümünün ardından, onun hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişinin cezaevinden çıktıktığı haberini alan bir kadının yıkılışını ve gelişen olayları anlatıyor.

SON NEFESİME KADAR UYARLAMA MI?

Son Nefesime Kadar, Kuzey İngiltere'de Calder Valley, Batı Yorkshire'da çekilen bir İngiliz suç draması televizyon dizisi Happy Valley'den uyarlandı.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Son Nefesime Kadar dizi karakterleri ve oyuncuları:

Mihri – Nurgül Yeşilçay

Ferzan – Emre Kınay

Vedat – Ertan Saban

Emel – Begüm Birgören

Gökçe – Rojda Demirer

Emre – Baran Bölükbaşı

Hazan – İpek Filiz Yazıcı

SON NEFESİME KADAR'IN FERZAN'I EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında Konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladığı Yüksek Lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.

1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu.

TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı.

2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydınile paylaştı.

2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.

Emre Kınay 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosundaEmre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

EMRE KINAY NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

52 yaşındaki ünlü oyuncu Emre Kınay İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Emre Kınay birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

EMRE KINAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Güneşin Kızları (Haluk) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Firuz) (dizi)

2014 - İnşaat 2 (Ali) (sinema)

2014 - Sil Baştan (Avukat Yiğit Şen)(TV Dizisi)

2014 - Benimle Var Mısın?

2013 - Karınca Kapanı (Boks Antrenörü)

2013 - Güneşi Beklerken

2012 - Ustura Kemal

2011 - Evvel Zaman Hikayesi

2010-2011 - Dürüye'nin Güğümleri

2010 - Sensiz Yaşayamam

2009-2010 - Aile Reisi

2009 - Ah Kalbim

2009 - Güneşi Gördüm

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 - Kurtlar İmparatorluğu

2003 - Okul

2003 - İnşaat (Ömer Vargı)

2006-2008 - İki Aile

2006 - Kamyon

2005 - Seni Çok Özledim

2005 - Sen misin Değil misin?

2005 - Ölümüne Sevdalar

2004 - İstanbul Şahidimdir

2003 - Baba

2003 - Esir Şehrin İnsanları

2002 - Berivan

2001 - Yeditepe İstanbul

1999 - Yüzleşme

1999 - Baba

1999 - Yılan Hikayesi

Ödülleri :

1998 - Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: - Simyacı

2006 - Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet

2004 - 23. İstanbul Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat filmi

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2010 - Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro

2008 - Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro

2007 - Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2006 - Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro

2005 - Sınır : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2005 - Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2002 - İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1998 - Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1997 - Simyacı : Paaulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu

1993 - Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları

1992 - Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

SON NEFESİME KADAR'IN MİHRİ'Sİ NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da Afyon'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm rolü ile tanındı. 2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Asmalı Konak adlı TV dizisinde Bahar Karadağ rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı.

2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayat'ta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki Kostak Emine rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.

Yine 2004'te beş yönetmenin yönettiği Anlat İstanbul filminde Saliha karakterini canlandırdı. 2005-2006 sezonunda ATV'de yayımlanan Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık'la başrolü paylaştı. 2006 da Cem Özer'le "Sen Olmasaydın" adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2006 yılı Eylül ayında Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı ,yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Yaşamın Kıyısında isimli filmin çekimlerine başladı. Ayten Öztürk adlı türk kızını büyük başarıyla canlandırdığı film 2007'de 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışmaya hak kazandığı ardından "En iyi Senaryo" ödülünü kazandığı açıklandı. 2007'de Ezo Gelin adlı tv dizisinde Ezo Gelin'i canlandırdı. Ortadoğu'nun en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen 31. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde başkanlığını ünlü İngiliz yönetmen Nicolas Roeg'in yaptığı ana jüride yer aldı.

26 Mayıs 2008'de çekimlerine başlanan Altın Ayı'lı yönetmenimiz Erden Kıral'ın Vicdan adlı filminde Aydanur isimli fabrika işçisi, pavyonda çalışan kadın ve türban takan kadın gibi farklı bir rolde oynadı. buradaki rolü ile 45. Antalya Altın Portakal Fİlm Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülüne layık görüldü. Ünlü sanatçı son olarak 2014 yılında "Paramparça" adlı dizide Erkan Petekkaya ile beraber başrol oyunculuğunu paylaştı.

2007'de Barış Pirhasan'ın yönetmenliğini yaptığı Adem'in Trenleri filmindeki Hacer rolüyle 13. Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) Geleneksel 15. Oyuncu Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülünü, iki ayrı filmde (Yaşamın Kıyısında ve Adem'in Trenleri) birbirinden çok farklı iki rolde birden etkili olmayı ve doğal kalmayı başarması nedeniyle kazandı. Bir sene sonra Nisan, 2008'de 27.si düzenlenen Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Semih Kaplanoğlu'nun jüri başkanlığını yaptığı ulusal yarışma jürisinde yer aldı ve aynı yıl 26 Mayıs 2008'de tarihinde çekimlerine başlanan Erden Kıral'ın Vicdan adlı filminde Aydanur karakteri ile 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

NURGÜL YEŞİLÇAY NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

46 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay Afyon'da dünyaya geldi. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

NURGÜL YEŞİLÇAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Filmleri ve Dizileri :

2016 – İkinci Şans (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem 2. Sezon (Kösem Sultan) (TV Dizisi)

2015 – Köstebekgiller: Perl Orman (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Hastane Resepsiyonundaki Hemşire) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Paramparça (2) (Gülseren Gülpınar) (TV Dizisi)

2014 – Gece (Süsen) (Sinema Filmi)

2014 – Cinayet (Zehra Kaya) (TV Dizisi)

2014 – Galp Derviş 3. Sezon (TV Dizisi)

2013 – Bebek İşi (Candan (Anne)) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Kırmızı (Nazlıgül) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) (33. Bölüm)

2012 – Sultan (Sultan) (TV Dizisi)

2011 – Sensiz Olmaz (Feryal) (TV Dizisi)

2010 – Çınar Ağacı (Sonay) (Sinema Filmi)

2010 – 2011 – Aşk ve Ceza (Yasemin) (TV Dizisi)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Hürmüz) (Sinema Filmi)

2008 – Vicdan (Aydanur) (Sinema Filmi)

2007 – Yaşamın Kıyısında (Ayten Öztürk) (Sinema Filmi)

2007 – Adem’in Trenleri (Hacer) (Sinema Filmi)

2006 – 2007 – Ezo Gelin (Ezo) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Arzu) (TV Dizisi)

2004 – 2005 – Melekler Adası (Şerbet/Ayşe ) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Uyuyan Güzel Saliha) (Sinema Filmi)

2003 – Asmalı Konak – Hayat (Bahar Karadağ) (Sinema Filmi)

2002 – Reyting Hamdi (Nurgül) (TV Dizisi)

2002 – Mumya Firarda (Fatıma) (Sinema Filmi)

2002 – Asmalı Konak (Bahar Karadağ) (TV Dizisi)

2001 – Şelale (Nergis) (Sinema Filmi)

2001 – 90-60-90 (Deniz) (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Gülsüm) (TV Dizisi)

1998 – Her şey Çok Güzel Olacak (Hemşire) (Sinema Filmi)

SON NEFESİME KADAR'IN VEDAT'I ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban 4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp'te dünyaya geldi. Bugün 44 yaşında olan Ertan Saban Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Uzun yıllar kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı.

Türkiye'ye gelerek oyunculuğa burada devam eden Ertan Saban Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı.

En son Ali Atay'la beraber Mutlu Ol Yeter adlı dizisinde görülen Ertan Saban Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar ile oyunculuk kariyerine devam ediyor.

ERTAN SABAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

45 yaşındaki ünlü oyuncu Ertan Saban Üsküp'lüdür. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Ertan Saban birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

ERTAN SABAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Filmleri ve Dizileri :

2020 – Gel Dese Aşk (Barlas) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Wellington) (Sinema Filmi)

2019 – Avlu (Oğuz) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Padişahı (İmparator Konstantinos) (TV Dizisi)

2015-2016 – Kurtlar Vadisi Pusu (Gölge) (TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Babür) (TV Dizisi)

2015 – Limonata (Sakıp) (Sinema Filmi)

2014 – Büyük Sürgün Kafkasya (Ömer) (TV Dizisi)

2014-2015 – Hatasız Kul Olmaz (Ferit) (TV Dizisi)

2013 – Görüş Günü Kadınları (Hayalet Ertan) (TV Dizisi)

2013 – Benimle Oynar mısın? (Sinema Filmi)

2012-2013 – Sakarya Fırat (Teo) (TV Dizisi)

2012 – Balkan Is Not Dead (Mustafa Kemal) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Kadın Tanıdım (Umut) (TV Dizisi)

2011 – Karakol (Komiser Reşat) (TV Dizisi)

2010 – Hayda Bre (Osman) (Sinema Filmi)

2010 – Kılıç Günü (Savaş) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Gürdal) (Sinema Filmi)

2008 – Gölgesizler (Cennet'in Oğlu) (Sinema Filmi)

2007-2008 – Elveda Rumeli (Aleksi) (TV Dizisi)

2006-2007 – Sağır Oda (Nogayhan) (TV Dizisi)

2006 – The Net (Sinema Filmi)

2005 – Savcının Karısı (Dursun) (TV Dizisi)

2005 – Kontakt (Sinema Filmi)

2004 – Azize (Levent) (TV Dizisi)

2004 – Kako Ubiv Svetec (Bojan) (Sinema Filmi)

2003 – Kako Los Son (Ivan) (Sinema Filmi)

2003 – Sultan Makamı (Palyaço Refik) (TV Dizisi)

SON NEFESİME KADAR'IN GÖKÇE'Sİ ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakır’lıdır. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.

2003 yılında Aşk Olsun dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Rojda Demirer, Adı Efsane, Kördüğüm, Acil Aşk Aranıyor, Alev Alev, Elde Var Hayat, Geniş Aile, Melekler Korusun, Kaos Örümcek ağı gibi diziler ve filmlerde de rol almıştır.

Rojda Demirer, 1.67 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.

ROJDA DEMİRER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

40 yaşındaki ünlü oyuncu Rojda Demirer aslen Diyarbakırlıdır. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Rojda Demirer birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

ROJDA DEMİRER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Filmleri ve Dizileri :

2018 – Çarpışma (Belma) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Seçil) (TV Dizisi)

2016 – Kördüğüm (Neslihan) (TV Dizisi)

2015 – Acil Aşk Aranıyor (Dr. Ayla) (TV Dizisi)

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu (Süreyya) (TV Dizisi)

2012-2013 – Alev Alev (Alev) (TV Dizisi)

2012 – Kaos Örümcek Ağı (Meltem) (Sinema Filmi)

2011-2012 – Elde Var Hayat (Elif Öğretmen) (TV Dizisi)

2010-2011 – Geniş Aile (Zeynep) (TV Dizisi)

2009-2010 – Melekler Korusun (Esin) (TV Dizisi)

2007 – Sevgili Dünürüm (Ayperi) (TV Dizisi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Zeynep) (TV Dizisi)

2006 – Hisarbuselik (Sema) (TV Dizisi)

2006 – Candan Öte (Görkem) (TV Dizisi)

2005 – Tadımız Kaçmasın (Eda) (TV Dizisi)

2004 – Canım Benim (Demet) (TV Dizisi)

2004 – Ağa Kızı (Biricik) (TV Dizisi)

2003 – Aşk Olsun (Ebru) (TV Dizisi)

2002 – Gönderilmemiş Mektuplar (Ceren) (Sinema Filmi)

SON NEFESİME KADAR'IN EMEL'İ BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören 1982 yılında İstanbul’da doğtu.

Begüm Birgören, lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim bölümünde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmıştır. İlk olarak 2005 yılında "Seher Vakti" dizisiyle kamera karşısına çıkan Birgören, daha sonra kariyerine "Kırık Kanatlar" "Kara Yılan", "Ömre Bedel", "Ağır Roman: Yeni Dünya’", "Kaçak", "Bir Deniz Hikayesi" ve son olarak "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisiyle başarılı bir şekilde devam etmiştir. Aynı zamanda beyaz perdede "Sen Ne Dilersen", "Ali’nin Sekiz Günü", "Nokta", "Kars Öyküleri", "Türkan", "Göl Zamanı" ve son olarak yönetmen koltuğunu Ruhi Yapıcı ve Serhan Aslan’ın üstlendiği "Kendime İyi Bak" filmlerindeki performansıyla kendisinden çokça bahsettirmiştir. Begüm Birgören son olarak "Vurgun" dizisinde Asya karakterini, Uzak Şehrin Masalı dizisinde Sonay karakterini canlandırmıştır. Şimdi ise Son Nefesime Kadar dizisinde Emel karakterini canlandırıyor.

BEGÜM BİRGÖREN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

40 yaşındaki ünlü oyuncu Begüm Birgören İstanbulludur. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Begüm Birgören birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

BEGÜM BİRGÖREN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Filmleri ve Dizileri :

Son Nefesime Kadar / Emel / 2022

Uzak Şehrin Masalı / Sonay Karaarslan / 2021

Vurgun / Asya / 2019

Umuda Kelepçe Vurulmaz / İnci / 2016-2017

Bir Deniz Hikayesi / Zeynep / 2015

Kaçak / Merve Hakeri / 2013-2014

Ağır Roman Yeni Dünya / Eylül / 2012

Ömre Bedel / Ömür / 2009-2011

Mert ile Gert / Nazik / 2008-2009

Karayılan / Elvan / 2007

Kırık Kanatlar / Ayşe / 2006

Seher Vakti / Melike / 2005

Arapsaçı / 2004

Mavi Kolye / Nil / 2003

Pilli Bebek / Olcay / 2003

Beşibiryerde / 1997

Kendime İyi Bak Yeşim / Başrol / 2014

Göl Zamanı Elif / 2013

Türkan / Başrol / 2011

Ali'nin Sekiz Günü / Zeynep / 2008

Nokta / Elif / 2008

Sen Ne Dilersen / Genç Eleni / 2005

