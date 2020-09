Son şampiyon Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor

İRFAN CAN KAHVECİ'YE KIRMIZI KART

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 82. dakikasında İrfan Can ile girdiği ikili mücadelede Sabo yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, milli oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. İrfan Can Kahveci, müsabakanın 69. dakikasında ilk sarı kartını görmüştü.

FATİH KARAGÜMRÜK ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, oynadığı 3 maçta sergilediği performansla dikkati çekti. Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen kırmızı-siyahlı takım, ikinci maçında ise Gaziantep FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Üçüncü hafta müsabakasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük, puanını 7'ye çıkardı ve çıkışını devam ettirdi.

(AA)