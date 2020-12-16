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Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor'a penaltılarda yenildi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.12.2020 21:17 | Son Güncelleme

Trabzonspor ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası maçı nefesleri kesti. Adana Demirspor, 120 dakikası 2-2 biten maçın penaltı atışları sonunda Trabzonspor'u kupanın dışına itti.

Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor'a penaltılarda yenildi!

Türkiye Kupası 5. Turu'nda son şampiyon Trabzonspor'un evinde 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda Trabzonspor büyük bir şok yaşamak üzereyken, uzatma dakikalarında atılan gol ile normal süre 2-2 sona erdi. 120 dakikası 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarını Adana Demirspor 4-3 kazandı ve son 16'ya adını yazdırdı.

Adana Demirspor'a iki kez üstünlüğü getiren goller 47. dakikada Yunus Akgün ile 79. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Trabzonspor'un sayılarını ise 55 ve 90+3. dakikalarda Vitor Hugo kaydetti. Trabzonspor'da 90+9. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda da topun başına gelen Lewis Baker, kaleci Vedat'ı geçemedi. Penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartını gören Rassoul da oyun dışında kaldı ve Adana Demirspor uzatma bölümünü 10 kişi oynadı.

SERİ PENALTI ATIŞLARI

Trabzonspor'da Baker, Marlon ve Flavio hata yapmadı; Abdülkadir Parmak, Vitor Hugo kaçırdı, Adana Demirspor'da ise penaltılarda Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz Gökhan İnler ve Tayyib golü attı, Pa Dibba ağları bulamadı.

ABDULLAH AVCI İLE 5'TE 2

Trabzonspor böylece, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 galibiyette kaldı. Yeni hocasıyla ligde 2 beraberliği de olan bordo-mavililer, geçen sene şampiyonlukla sonuçlandırdığı Türkiye Kupası macerasını bu sefer son 32'de tamamladı.

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ABDULLAH AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, fazla forma şansı bulamayan oyuncularına da görev verdi.

Avcı, geçen hafta ligde 0-0 berabere kaldıkları Hes Kablo Kayserispor maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, Uğurcan Çakır, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yerine ilk 11'de Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Faruk Can Genç, Flavio ve Plaza'ya görev verdi.

Karadeniz ekibinde Uğurcan, Ekuban, Afobe, Djaniny, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Campi olmak üzere 7 oyuncu kadroda yer almadı.

PLAZA VE FARUK CAN İLK KEZ

Trabzonspor'da sezon başında takıma katılan ve şu ana kadar sadece iki maçta 6 dakika süre alan Stiven Plaza, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bordo-mavili formayla 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de ilk kez bordo-mavililerde A takım ile resmi maç oynadı.

Trabzonspor'da yedek kulübesinde ise başka forvet oyuncusu yer almadı.

STOPERLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, stoper oyuncularını değiştirmedi.

Karadeniz ekibinin savunmasında Edgar Ie ile Vitor Hugo görev yaparken, Hüseyin Türkmen ile Majid Hosseini kulübede yer aldı.

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