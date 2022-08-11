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Son Sığınak filmi oyuncuları kim? Son Sığınak konusu nedir, ne zaman çekildi?

11.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Greenland: Son Sığınak filmi 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20:00'de ekranlara gelecek. Filmi izleyecek olan pek çok kişi film hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Yapım yılı 2020 olan Son Sığınak filmi hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

Son Sığınak filmi oyuncuları kim? Son Sığınak konusu nedir, ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Ric Roman Wugh'un yaptığı filmin türü aksiyon ve gerilim. 29 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan filmin detayları merak konusu oldu. Peki Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kim? İşte tüm merak edilenler...

SON SIĞINAKKK

SON SIĞINAK KONUSU NEDİR?

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

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SON SIĞINAK OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler - John Garrity

Morena Baccarin - Allison Garrity

David Denman - Ralph Vento

Hope Davis - Judy Vento

Roger Dale Floyd - Nathan Garrity

Andrew Byron Bachelor - Colin

Merrin Dungey - Major Breen

Holt McCallany - Twin Otter pilot

Scott Glenn - Dale

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