Son Sığınak filmi oyuncuları kim? Son Sığınak konusu nedir, ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Ric Roman Wugh'un yaptığı filmin türü aksiyon ve gerilim. 29 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan filmin detayları merak konusu oldu. Peki Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kim? İşte tüm merak edilenler...
Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.
Gerard Butler - John Garrity
Morena Baccarin - Allison Garrity
David Denman - Ralph Vento
Hope Davis - Judy Vento
Roger Dale Floyd - Nathan Garrity
Andrew Byron Bachelor - Colin
Merrin Dungey - Major Breen
Holt McCallany - Twin Otter pilot
Scott Glenn - Dale
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