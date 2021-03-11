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Son Yaz 11. bölümden yeni fragman yayınlandı! Son Yaz'da Savcı Selim'e şok suikast! Hedefte Akgün var!

11.03.2021 21:35 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 11. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Son Yaz dizisinin yeni bölümünde Akgün'ü büyük bir komplo kuruluyor. Savcı Selim'i ortadan kaldırmak isteyen düşmanları, Akgün'ün silahıyla Selim Kara'ya suikast düzenliyor. Akgün ise Savcı'yı kurtarmaya çalışıyor ancak başaramıyor. Savcı Selim hastanede yaşam savaşı verirken, polis ise şüpheli olarak Akgün'ün peşine düşüyor. Peki Son Yaz'da Savcı'ya ne olacak? Akgün yakalanacak mı?

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 10. bölümüyle 12 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek.

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SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, Yağmur ile Akgün'ü aynı odada el ele gördükten sonra Akgün'e keseceği ceza bu defa daha farklı olacaktır. Akgün'ü babasıyla görüştürüp gitmeye ikna olmasını sağlamak ister.

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Selim'in asıl derdi aslında Yağmur'ladır. Yağmur'un Akgün'ün peşinde dolaşması Canan ve Selim'in de arasını bozacaktır.

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Akgün'e kurulan komplo hayata geçmiştir. Selim'in infazı için düğmeye basılır. Akgün'ün silahı ile Savcı Selim Kara vurulacak ve delillerle olay savcı ile husumeti var gibi görünen Akgün'e yıkılacaktır.

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Akgün kendisine kurulan komployu çözer, Selim'in hayatının tehlikede olduğunu anlar. Selim'i kurtarmak için yanına geldiğinde artık çok geçtir.

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Akgün bu komplonun peşini bırakmaz, olayın Halil Sadi'ye uzandığını bildiği için kendi yöntemleri ile üzerine gitmeye kalkar. Fakat olaylar Akgün'ün planladığı gibi gitmeyecek, başına daha da büyük bir bela örülecektir. Yağmur Akgün'ün büyük bir yanlışa düşmesini engelleyebilecek midir?

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