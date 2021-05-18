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Son Yaz 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Savcı Selim Kara gözaltına alınıyor!

18.05.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın merakla beklenen 19. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. İki haftadır yayınlanmayan Son Yaz yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Son Yaz yeni bölümde Fatih ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğruyor. Savcı Selim Kara ise mahkeme kararıyla gözaltına alınıyor. Akgün ise katıldığı araba yarışı sırasında kaza yapıyor.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın 19. yeni bölümü, sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle 7 Mayıs'ta ekrana gelmemişti. Hafsanur Sancaktutan'ın da koronavirüse yakalandığı dizinin çekimleri de durdurulmuştu. Dizi geçen hafta ise Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmadı. Son Yaz'ın merakla beklenen yeni bölümü ise bu hafta seyirciyle buluşacak.

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Son Yaz'ın 21 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan 19. bölümünde Savcı Selim Kara üzerine atılan suçlama nedeniyle görevden alınıyor. Selim Kara başka bir savcı tarafından mahkeme kararıyla gözaltına alınıyor.

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SEZON FİNALİ YAPACAK

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz, Haziran ayında sezon finali yapacak. Dizi yeni sezonuyla Eylül ayında yeniden ekranlarda olacak.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan’ın el konulan arabasını geri almaya karar verir.

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Soner ve Eray da Akgün’e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan’ı Akgün’le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz.

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Gökhan’ın Akgün’ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

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Selim, Fatih’i gözaltına almış olsa da Serap’ın tanıklığı Fatih’in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim’in hamleleri henüz tükenmemiştir.

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Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

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Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir.
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Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.

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Son Yaz dizisi Ali Atay
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