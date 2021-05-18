Son Yaz 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Savcı Selim Kara gözaltına alınıyor!

Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan’ın el konulan arabasını geri almaya karar verir.

Son Yaz'ın 21 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan 19. bölümünde Savcı Selim Kara üzerine atılan suçlama nedeniyle görevden alınıyor. Selim Kara başka bir savcı tarafından mahkeme kararıyla gözaltına alınıyor.

Ali Atay , Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın 19. yeni bölümü, sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle 7 Mayıs'ta ekrana gelmemişti. Hafsanur Sancaktutan'ın da koronavirüse yakalandığı dizinin çekimleri de durdurulmuştu. Dizi geçen hafta ise Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmadı. Son Yaz'ın merakla beklenen yeni bölümü ise bu hafta seyirciyle buluşacak.

Soner ve Eray da Akgün’e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan’ı Akgün’le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz.

Gökhan’ın Akgün’ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

Selim, Fatih’i gözaltına almış olsa da Serap’ın tanıklığı Fatih’in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim’in hamleleri henüz tükenmemiştir.

Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir.



Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.



