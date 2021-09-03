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  4. Son Yaz 2. sezon tanıtımı yayınlandı! “Savcı değilim ben artık”

Son Yaz 2. sezon tanıtımı yayınlandı! “Savcı değilim ben artık”

03.09.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı Son Yaz 2. sezondan ilk tanıtım yayınlandı.

Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz'ın paylaştığı Son Yaz dizisinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

4 Haziran Cuma akşamı yayınlanan yirmi birinci bölümüyle sezon finali yapan dizinin, bugün ilk tanıtımı yayınladı.

Funda Eryiğit'in hayat verdiği Canan karakterinin ölerek diziye veda etmesinin ardından, yeni sezon heyecana bekleniyordu.

Yeni sezonda çok sayıda değişiklikle ekranda olacak olan Son Yaz dizisinde, Canan'ın ölümünün ardından yaşanan olaylar konu alınacak.

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Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Hafsanur Sancaktutan
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