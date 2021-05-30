Son Yaz 21. bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı| Son Yaz'da düğün telaşı yaşanıyor!

Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran Son Yaz dizisinin sezon final fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 21. bölüm fragmanında büyük bir düğün telaşesi yaşanıyor. Savcı Selim'i bir kez daha kaybetmenin korkusunu yaşayan Canan Kara, dayanamayıp bir ömür boyu onunla yaşamak istediğini söyler. Yeniden evlenmeye karar veren ikilinin düğün telaşı ise herkesi sarar.

SON YAZ'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Geçtiğimiz hafta Yağmur ve Kağan'ın kaza yapması ile sarsılan Kara ailesi, işin altında Akgün'ün abisi Gökhan'ın olduğunu öğrenir. Yağmur'u kurtarmak için her şeyini ortaya koyan Akgün, babasını elleriyle teslim etmek zorunda kalır. Oğlunun çok sevdiği kız Yağmur için Gökhan'ın ayağına giden Selçuk Taşkın'ın ölüp ölmediği merak konusu oldu.Bu hafta sezon finali yapacak olan dizide herkesin yüzünün gülmesi Selçuk Taşkın'ın kurtarıldığına işret ediyor. Öte yandan yeni bölümde yeniden evlenecek olan Selim Kara ve Canan'ın düğün heyecanı dizinin mutlu bir son ile sezon finali yapacağını düşündürdü.

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Akgün Yağmur’ a ne olduğunu öğrenmek için Gökhan’la yola çıkmışken, Selim emniyette rüşvet olayıyla ilgili ifade verir. Yağmur ve Kaan’ın kaza yaptığını kısa sürede öğrenince hastaneye koşarlar. Kaan ve Yağmur ameliyattayken Selim bu olayın sabotaj olabileceği şüphesiyle olayı araştırmaya başlamıştır bile. Akgün olayın kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu öğrenince yapanı bulup cezasını vermeyi kafasına koyar.