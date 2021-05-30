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Son Yaz 21. bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı| Son Yaz'da düğün telaşı yaşanıyor!

30.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın sezon finali için geri sayım başladı. 21'inci bölüm fragmanı yayınlanan dizi bu hafta ekranlara kısa süreliğine ara verecek. Son Yaz'ın yeni bölümünde ise düğün havaları esiyor. Selim Kara ile Canan Kara yeniden dünyaevine girmenin heyecanını yaşıyor. İşte Son Yaz 21'inci bölüm fragmanı...

Son Yaz 21. bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı| Son Yaz'da düğün telaşı yaşanıyor!

Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran Son Yaz dizisinin sezon final fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 21. bölüm fragmanında büyük bir düğün telaşesi yaşanıyor. Savcı Selim'i bir kez daha kaybetmenin korkusunu yaşayan Canan Kara, dayanamayıp bir ömür boyu onunla yaşamak istediğini söyler. Yeniden evlenmeye karar veren ikilinin düğün telaşı ise herkesi sarar.

SON YAZ'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Geçtiğimiz hafta Yağmur ve Kağan'ın kaza yapması ile sarsılan Kara ailesi, işin altında Akgün'ün abisi Gökhan'ın olduğunu öğrenir. Yağmur'u kurtarmak için her şeyini ortaya koyan Akgün, babasını elleriyle teslim etmek zorunda kalır. Oğlunun çok sevdiği kız Yağmur için Gökhan'ın ayağına giden Selçuk Taşkın'ın ölüp ölmediği merak konusu oldu.Bu hafta sezon finali yapacak olan dizide herkesin yüzünün gülmesi Selçuk Taşkın'ın kurtarıldığına işret ediyor. Öte yandan yeni bölümde yeniden evlenecek olan Selim Kara ve Canan'ın düğün heyecanı dizinin mutlu bir son ile sezon finali yapacağını düşündürdü.

Son Yaz 21. bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı| Canan ve Selim yeniden evleniyor

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Akgün Yağmur’ a ne olduğunu öğrenmek için Gökhan’la yola çıkmışken, Selim emniyette rüşvet olayıyla ilgili ifade verir. Yağmur ve Kaan’ın kaza yaptığını kısa sürede öğrenince hastaneye koşarlar. Kaan ve Yağmur ameliyattayken Selim bu olayın sabotaj olabileceği şüphesiyle olayı araştırmaya başlamıştır bile. Akgün olayın kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu öğrenince yapanı bulup cezasını vermeyi kafasına koyar.

Son Yaz 21. bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı| Canan ve Selim yeniden evleniyor

Gökhan ise kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetiktedir. Yağmur uyandığında kaza anını hatırlayamaz. Kaan’ın durumu ise daha ciddidir. Gökhan için şimdilik tehlike geçmiştir. Akgün ve Selim olayın peşine düşerken Canan da olayın sabotaj olduğunu öğrenip Selim’e sakladığı için kızar. Selim’in görevden el çektirildiği haberi gelince Akgün’e daha fazla iş düşecektir. Akgün Soner ve Eray’ın yardımıyla sabotajcının peşine düşer. Kim olduğunu öğrendiği anlarda ise Gökhan, Yağmur’un olayı hatırlamak üzere olduğunu fark etmiş olup ona yanaşır. Gökhan kendisi için çemberin daraldığını anlayınca geri dönülmez bir yola girer.


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FOX Son Yaz dizisi Ali Atay
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