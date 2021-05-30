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Son Yaz 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz'ın sezon finalinde Selim ve Canan yeniden evleniyor!

30.05.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un sevilen dizisi Son Yaz'ın 21. ve sezon finali bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz sezon finali yapacak. Son Yaz'ın sezon finaline ise yeniden evlenecek olan Selim ile Canan'ın düğünü damga vuracak.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sevilen dizi 4 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek olan 21. bölümüyle sezon finali yapacak.

Son Yaz'ın sezon finalinde ise Savcı Selim Kara ile Canan'ın düğün heyecanı ekrana gelecek.

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Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz, Ekim ayında 2. sezonuyla ekranlarda olacak.
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SON YAZ 20. BÖLÜM ÖZETİ

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Akgün Gökalp Taşkın bu durumu içine sindiremese de Selim'in yüzüne söylemesine bu defa Yağmur izin vermez. İlişkilerini kimseden izin almadan yaşayacaklardır. Her şeyin farkında olan Canan’ın Akgün'e tepkisi ise çok farklı olacaktır.

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Selim de artık Canan'la yaşadıkları yeniden yakınlaşmaya bir isim koymak istemektedir. Canan'a hazırlayacağı sürpriz hiç beklemediği şekilde noktalanır.

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Soner ve Eray'ın arası, Eray'ın Naz'la ilgili yapacağı bir hamle ile iyice açılır. Soner'i yatıştırmak hiç kolay olmayacaktır.

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Akgün bir yandan Gökhan'a verdiği sözü tutmak için yarışa hazırlanırken bir yandan da taze sevgilisine bir ilk buluşma sürprizi hazırlamaya karar verir.

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Fakat Gökhan'ın Akgün için başka planları vardır.

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Selçuk Taşkın'ı takıntı haline getirmiş olan Gökhan gerekirse Selçuk Taşkın'ı öz oğlunun acısıyla sınamaya hazırdır.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Alperen Duymaz Funda Eryiğit
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