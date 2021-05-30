Son Yaz 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz'ın sezon finalinde Selim ve Canan yeniden evleniyor!

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sevilen dizi 4 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek olan 21. bölümüyle sezon finali yapacak.

Son Yaz'ın sezon finalinde ise Savcı Selim Kara ile Canan'ın düğün heyecanı ekrana gelecek.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz, Ekim ayında 2. sezonuyla ekranlarda olacak.



SON YAZ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Akgün Gökalp Taşkın bu durumu içine sindiremese de Selim'in yüzüne söylemesine bu defa Yağmur izin vermez. İlişkilerini kimseden izin almadan yaşayacaklardır. Her şeyin farkında olan Canan’ın Akgün'e tepkisi ise çok farklı olacaktır.

Selim de artık Canan'la yaşadıkları yeniden yakınlaşmaya bir isim koymak istemektedir. Canan'a hazırlayacağı sürpriz hiç beklemediği şekilde noktalanır.



Soner ve Eray'ın arası, Eray'ın Naz'la ilgili yapacağı bir hamle ile iyice açılır. Soner'i yatıştırmak hiç kolay olmayacaktır.