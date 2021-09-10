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  4. Son Yaz 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! “Dönüşü, telafisi yok”

Son Yaz 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! “Dönüşü, telafisi yok”

10.09.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz 2. sezondan yeni bir fragman daha yayınlandı. Son Yaz 22. bölüm 3. fragmanda kısa kesitlerde diziye yeni katılan isimlerde görülüyor. Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosuna bu sezon Birce Akalay da katılmıştı.

Son Yaz 2. sezondan yeni fragman yayınlandı. Son Yaz 22. Bölüm 3. fragmanda, Canan’ın ölümünden sonra farklı yerlere savrulan Selim Savcı, Yağmur ve Akgün’ün hikayelerini izleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl çekimleri Çeşme'de yapılan Son Yaz'ın hikayesi artık İstanbul'da geçecek. 4 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 21. bölümüyle sezon finali yapan Son Yaz'ın 2. sezonuna Birce Akalay, Yılmaz Bayraktar, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer gibi isimler dahil oldu.

SON YAZ YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı Son Yaz, geçtiğimiz sezon izleyicilerle Cuma akşamları buluşuyordu. Sevilen dizi artık cumartesi akşamları ekranda olacak. Son Yaz, 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak.

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Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz
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