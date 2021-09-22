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Son Yaz 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Yağmur'a ne olacak?

22.09.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz geçtiğimiz hafta 2. sezonuyla ekranlara döndü. Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Son Yaz'a yeni sezonda ünlü oyuncu Birce Akalay da katıldı. Son Yaz'ın merakla beklenen 23. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Akgün düşmanlarıyla çatışmaya giriyor. Ancak arada kalan Yağmur kurşunların hedefi oluyor. Akgün ise Yağmur'u kucağında hastaneye götürmeye çalışıyor.

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı Son Yaz dizisinin 25 Eylül Cumartesi ekrana gelecek olan 23. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Son Yaz'ın yeni bölümünde kurşunların hedefi olan Savcı Selim'in kızı Yağmur yaralanıyor. Akgün ise sevdiği kadını kucağında hastaneye taşıyor.

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canan’ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur.

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Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim inzivaya çekilmiştir. Akgün ise kaçak durumdadır.

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Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay olacaktır. Sare Akay, Son Yaz evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.

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Bir istihbarat çalışanı olan Sare Akay, organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer.

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Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir. Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır. Ve Savcı Selim Kara’dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

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Çünkü ne Selim artık eski Selim’dir; ne Akgün eski Akgün… Ne de Yağmur eski Yağmur… Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.

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Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Hafsanur Sancaktutan
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