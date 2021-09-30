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Son Yaz 24. bölüm 2 fragmanı yayınlandı! Akgün, Soner’in intikamını almak istiyor

30.09.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz 24. bölüm 2. fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın paylaştığı Son Yaz’ın yayınlanan 23. bölümüne Soner’in vurulması damga vurmuştu.

Son Yaz 24. bölümden 2. fragman yayınlandı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni fragmanına Akgün damga vuruyor. Naz’la Soner’in evlenmesi iki aileyi de sarstı. Soner’in vurulmasıyla işler daha da karmaşık bir hal almaya başladı.

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Soner’in vurulması ile Emel, kızının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu tekrar anlar. Emel Naz’ı almak istese de bu o kadar kolay olmayacaktır.

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Naz artık Sancaktar Ailesi’nin bir üyesidir. Selim’in de konuya dahil olmasıyla bu durum, büyük bir aile krizine sebep olur. Sancaktar’lar ve Kara Ailesi yüz yüze gelecektir.

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Akgün ise Soner’in intikamını almak ister. Cihan ile iş birliği yaparak Soner’in intikamını almak için harekete geçecektir.

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Tam bu noktada Sare devreye girer ve işleri kendi lehine çevirmek için bir plan yapar. Sare için her şey planlandığı gibi giderken her şey bir anda alt üst olur. Sare Akay aslında Selim Kara ile şimdi tanışacaktır…

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Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Birce Akalay Hafsanur Sancaktutan
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