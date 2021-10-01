Son Yaz 24. yeni bölümde neler olacak? Son Yaz'da Sare Akay, gerçek Selim Kara ile tanışıyor!

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı Son Yaz dizisinin 2 Ekim Cumartesi ekrana gelecek olan 24. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

SON YAZ'DA NELER OLACAK?

Soner’in vurulması ile Emel, kızının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu tekrar anlar.

Emel Naz’ı almak istese de bu o kadar kolay olmayacaktır.

Naz artık Sancaktar Ailesi’nin bir üyesidir.

Selim’in de konuya dahil olmasıyla bu durum, büyük bir aile krizine sebep olur.



Sancaktar’lar ve Kara Ailesi yüz yüze gelecektir. Akgün ise Soner’in intikamını almak ister.

Cihan ile iş birliği yaparak Soner’in intikamını almak için harekete geçecektir.



Tam bu noktada Sare devreye girer ve işleri kendi lehine çevirmek için bir plan yapar.



Sare için her şey planlandığı gibi giderken her şey bir anda alt üst olur.

Sare Akay aslında Selim Kara ile şimdi tanışacaktır.



