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Son Yaz 24. yeni bölümde neler olacak? Son Yaz'da Sare Akay, gerçek Selim Kara ile tanışıyor!

01.10.2021 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 24. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay'ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın yeni bölümünde, Yağmur'un "Annemi aldılar elimden" diyerek ağladı sahneler dikkat çekiyor. Akgün ise sevgilisini teselli etmeye çalışıyor. Diğer yandan ise Akgün, vurulan Soner’in intikamını almak istiyor. Sare Akay ise gerçek Selim Kara ile yeni tanışıyor.

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı Son Yaz dizisinin 2 Ekim Cumartesi ekrana gelecek olan 24. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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SON YAZ'DA NELER OLACAK?

Soner’in vurulması ile Emel, kızının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu tekrar anlar.

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Emel Naz’ı almak istese de bu o kadar kolay olmayacaktır.

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Naz artık Sancaktar Ailesi’nin bir üyesidir.

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Selim’in de konuya dahil olmasıyla bu durum, büyük bir aile krizine sebep olur.

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Sancaktar’lar ve Kara Ailesi yüz yüze gelecektir. Akgün ise Soner’in intikamını almak ister.

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Cihan ile iş birliği yaparak Soner’in intikamını almak için harekete geçecektir.

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Tam bu noktada Sare devreye girer ve işleri kendi lehine çevirmek için bir plan yapar.

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Sare için her şey planlandığı gibi giderken her şey bir anda alt üst olur.

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Sare Akay aslında Selim Kara ile şimdi tanışacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Birce Akalay Hafsanur Sancaktutan
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