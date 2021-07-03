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Son Yaz bölümleri yeniden ekranda

03.07.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış döneminde başarılı performansıyla dikkat çeken Son Yaz dizisinde yeni sezon hazırlıkları sürerken Fox kanalından diziyi bekleyenler için sürpriz yapıldı.

Son Yaz bölümleri yeniden ekranda

Başrol oyuncuları Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın başarılı performanslarıyla büyük beğeni toplayan ve çekimleri Çeşme'de yapılan Son Yaz dizisini bekleyenlere müjde geldi.

Fox kanalı ikinci sezon için onay verdiği diziyi merakla bekleyen fanatikleri için 21 bölümden oluşan ilk sezonu yeniden yayınlamaya başladı.

Dizinin tekrar bölümleri 3 Temmuz'dan itibaren hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri gündüz kuşağında saat 16:15'te ekranlarda olacak.

Özellikle sezon finalindeki ölüm sahnesiyle herkesi şoke eden dizinden Emre Karayel, Olgun Toker, Erdem Şanlı ve Şebnem Dönmez yeni sezonda olmayacaklar.

Dizinin ikinci sezonu İstanbul'da çekilecek.

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Son Yaz dizisi Ali Atay Funda Eryiğit
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