MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Son Yaz dizisi 2. bölümden yeni fragman yayınlandı! Son Yaz'da Akgün, Savcı Selim'in kızı Yağmur'un hayatını kurtarıyor

Son Yaz dizisi 2. bölümden yeni fragman yayınlandı! Son Yaz'da Akgün, Savcı Selim'in kızı Yağmur'un hayatını kurtarıyor

07.01.2021 02:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni yıldaki ilk dizisi olan Son Yaz'ın 2. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Son Yaz'ın 8 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı dizide, Akgün, Savcı Selim Kara'nın kızı Yağmur'un hayatını kurtarıyor. Savcı Selim ile Akgün arasındaki buzlar da eriyor. İşte Son Yaz dizisi 2. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti.

Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz'ın 2. bölümü 8 Ocak Cuma akşamı ekranda olacak. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'ın oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ın (Alperen Duymaz) hayat hikayeleri sürpriz bir şekilde kesişti. İlk bölümüyle beğeni toplayan Son Yaz'ın yeni bölümünde ise Selim ve Akgün, Adalet Sitesi’ne, Canan’ın evinin tam karşısına taşınmasıyla ortalık karışacak.

Son Yaz_2 (8) (1)

SON YAZ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kara ailesinden sadece Altay, Selim’in bu sürprizini mutlulukla karşılarken, Canan ve Yağmur, kendilerini kandırılmış hissetmektedirler.

Son Yaz_2 (7) (1)

Canan, Selim’in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim’e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır.

Son Yaz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolüyle sosyal medyada gündem olduSon Yaz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolüyle sosyal medyada gündem oldu

Son Yaz_2 (4) (2)

Selim’e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler. Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir.

Son Yaz_2 (6) (1)

Selim, Canan’ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin’den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim’e gizliden de olsa yardım edecektir.

Son Yaz_2 (5) (1)

Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir.

Son Yaz_2 (2) (1)

Adalet Sitesi’nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.

Son Yaz_2 (3) (1)

Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul’dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün’ün ve hiç istemediği halde Yağmur’un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.

Son Yaz_2 (1) (1)

SON YAZ GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır.
Son Yaz_1 (6)
Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması…

Son-Yaz-haber-resim-97af576a-1fa8-4d62-baea-e5eafee56bde-mpositioned-640x360

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Son Yaz_1 (1)

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.


Son Yaz_1 (3)

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

Son Yaz_1 (4)


Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.
Son Yaz_1 (7)

Son Yaz_1 (8)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Kurtlar Vadisi ekrana dönüyor mu? Flaş gelişmeKurtlar Vadisi ekrana dönüyor mu? Flaş gelişme
İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Trump destekçileri Kongre binasına girdi!

Trump destekçileri Kongre binasına girdi!

Trump: Asla kabul etmeyeceğiz

Trump: Asla kabul etmeyeceğiz

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

Kedisini severken sertliği hissetti, soluğu jandarmada aldı

Kedisini severken sertliği hissetti, soluğu jandarmada aldı

Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!

Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Diğer Haberler

Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili flaş iddia! Show TV'de mi yayınlanacak?

Kurtlar Vadisi ekrana dönüyor mu? Flaş gelişme

Maraşlı dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Maraşlı konusu ve oyuncu kadrosu

İddialı diziyle ekrana dönüyor! İşte tarihi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman?

Arıza dizisi 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Halide ve Ali Rıza'nın duygusal anları! Arıza yeni bölümde neler olacak?

Arıza'ya damga vuracak sahne!

Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kıskançlık krizine giren Volkan'dan Asya'yı şoke eden sözler! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz'de şaşırtan sahne! Ağlayarak Asya'ya yalvardı

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine flaş transfer!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine flaş transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.