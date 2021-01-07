Son Yaz dizisi 2. bölümden yeni fragman yayınlandı! Son Yaz'da Akgün, Savcı Selim'in kızı Yağmur'un hayatını kurtarıyor

Selim, Canan’ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin’den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim’e gizliden de olsa yardım edecektir.

Selim’e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler. Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir.

Canan, Selim’in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim’e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır.

Kara ailesinden sadece Altay, Selim’in bu sürprizini mutlulukla karşılarken, Canan ve Yağmur, kendilerini kandırılmış hissetmektedirler.

Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz'ın 2. bölümü 8 Ocak Cuma akşamı ekranda olacak. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'ın oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ın (Alperen Duymaz) hayat hikayeleri sürpriz bir şekilde kesişti. İlk bölümüyle beğeni toplayan Son Yaz'ın yeni bölümünde ise Selim ve Akgün, Adalet Sitesi’ne, Canan’ın evinin tam karşısına taşınmasıyla ortalık karışacak.

Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir.

Adalet Sitesi’nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.

Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul’dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün’ün ve hiç istemediği halde Yağmur’un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.

SON YAZ GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır.



Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması…



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Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

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Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

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Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

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Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.



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