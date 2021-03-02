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Son Yaz dizisi bitiyor mu? Final yapacağı iddia edilen Son Yaz'ın akıbeti belli oldu!

02.03.2021 02:45 | Son Güncelleme:
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Son Yaz dizisi bitiyor mu? Final yapacağı iddia edilen Son Yaz'ın akıbeti belli oldu!

Fox TV'de cuma akşamları ekrana gelen Son Yaz dizisinin final yapacağı iddiaları sosyal medyada yer almıştı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin son bölüm final sahnesinde Akgün vurulmuştu. Ekrana veda edeceği iddia edilen Son Yaz'ın akıbeti belli oldu.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıer'in oturduğu, başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi Fox TV'de cuma akşamları ekrana geliyor. Total reyting grubunda ilk 10 yapım arasına giremeyen dizi AB grubunda ise ilk sıralarda yer alıyor.

FİNAL SAHNESİ KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI!

Leyla ile Mecnun'daki Mecnun karakteriyle hafızalara kazınan Ali Atay'ın Savcı Selim Kara'yı canlandırdığı Son Yaz'ın final yapacağı iddiaları sosyal medyada yer almıştı. Son bölüm final sahnesinde ise Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Akgün karakterinin vurulması final iddialarını güçlendirmişti.

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Ancak Son Yaz dizisinin akıbetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son Yaz dizisi ikinci sezonuyla da ekranda olacak. Sevilen dizi Son Yaz'ın reytingleri düşmezse, 22. bölümde sezon finali yapacak.

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Yurtdışı satışları da başlayan Son Yaz dizisi, Eylül 2021'de 2. sezonuyla da ekranlarda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit,
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