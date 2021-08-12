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Son Yaz dizisinde rol alması beklenen Sarp Levendoğlu fikrini değiştirdi

12.08.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Levendoğlu, Son Yaz dizisinde rol almaktan vazgeçti. Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı Son Yaz dizisine geçtiğimiz aylarda hem Sarp Levendoğlu’nun hem de eski eşi Birce Akalay’ın katılması şaşkınlık yaratmıştı.

Son Yaz dizisinde rol alması beklenen Sarp Levendoğlu fikrini değiştirdi

Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin oyuncu kadrosuna Birce Akalay ve eski eşi Sarp Levendoğlu’nun katıldığı açıklanmıştı. Ancak, Sarp Levendoğlu, Son Yaz dizisinin kadrosunda yer almaktan vazgeçti.

SON YAZ DİZİSİNDE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son Yaz'da rol almaya prensipte "evet" diyen ve sözleşme imzalamadan önce senaryoyu okumak isteyen Levendoğlu'nun son anda oynamaktan vazgeçtiği öğrenildi. Levendoğlu'nun rolün geri planda olduğunu düşündüğü için bu kararı aldığı konuşuluyor.

Yıllar önce boşanan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu Son Yaz dizisinde birlikte rol alacakYıllar önce boşanan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu Son Yaz dizisinde birlikte rol alacak

3 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizinin ay sonuna doğru sete çıkması bekleniyor. Dizinin yeni Cihan'ı için ise O3 Medya'nın "Aziz" için anlaştığı Yılmaz Bayraktar olma ihtimali gündemde.

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Bayraktar'ı yapım şirketi "Aziz"den "Son Yaz"a kaydırma kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Birce Akalay Sarp Levendoğlu
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