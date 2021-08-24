Son Yaz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı! Hafsanur Sancaktutan setten paylaştı

Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı Son Yaz dizisi 2. sezon için sete çıktı. Dizide Canan Kara karakteri sezon finalinde öldürülmüştü. Dizide Canan'ı canlandıran Funda Eryiğit Son Yaz'a sezon finalinde veda etmişti.
İlk sezonu Çeşme'de çekilen dizinin yeni sezon hikayesi ise İstanbul'da geçecek. Yeni sezonda Son Yaz'ın kadrosuna Birce Akalay, Onur Bay, Zuhal Gencer da katıldı.
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan da yeni sezonun ilk set gününde çekilen kareleri Instagram'dan paylaştı.
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