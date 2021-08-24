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Son Yaz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı! Hafsanur Sancaktutan setten paylaştı

24.08.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 2. sezon çekimleri başladı. Son Yaz'da Yağmur karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan dizi setinde çekilen kareleri paylaştı.

Son Yaz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı! Hafsanur Sancaktutan setten paylaştı

Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı Son Yaz dizisi 2. sezon için sete çıktı. Dizide Canan Kara karakteri sezon finalinde öldürülmüştü. Dizide Canan'ı canlandıran Funda Eryiğit Son Yaz'a sezon finalinde veda etmişti.

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  1. bölümü ile birlikte sezon finali yapan diziden Şebnem Dönmez, Emre Karayel ve Erdem Şanlı da ayrıldı.
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İlk sezonu Çeşme'de çekilen dizinin yeni sezon hikayesi ise İstanbul'da geçecek. Yeni sezonda Son Yaz'ın kadrosuna Birce Akalay, Onur Bay, Zuhal Gencer da katıldı.

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SETTEN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan da yeni sezonun ilk set gününde çekilen kareleri Instagram'dan paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Hafsanur Sancaktutan
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