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Son Yaz nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir? Ali Atay hangi rolde? İşte Son Yaz 1. bölüm konusu ve oyuncuları

01.01.2021 20:04 | Son Güncelleme:
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Son Yaz nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir? Ali Atay hangi rolde? İşte Son Yaz 1. bölüm konusu ve oyuncuları

Fox TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Son Yaz 1 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Son Yaz dizisinin başrollerinde Ali Atay ve Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Leyla ile Mecnun'daki rolüyle hafızalara kazınan Ali Atay'ın idealist bir başsavcıyı canlandıracağı Son Yaz'ın çekildiği şehir ve yerler de merak konusu oldu. Peki Son Yaz nerede hangi ilçede çekiliyor? İşte Son Yaz konusu ve oyuncu kadrosu.

Son Yaz dizisi 1 Ocak Cuma akşamı Fox TV'de seyirci karşısına çıktı. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara'nın (Ali Atay) hikayesi anlatılacak. Savcı Kara'nın hayatı 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alınca değişiyor.

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SON YAZ 1. BÖLÜM KONUSU

Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan  beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında  tanıklık yapacaktır.
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Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir. 

Ali Atay Son Yaz dizisinde hangi rolde oynayacak? Son Yaz ne zaman başlıyor?Ali Atay Son Yaz dizisinde hangi rolde oynayacak? Son Yaz ne zaman başlıyor?

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Selim mesleği sebebi ile ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Eşi Canan, kızı Yağmur ve oğlu Altay ise dört yıldır İzmir, Çeşme'de kendilerine babalarından ayrı bir hayat kurmuşlardır.

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Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da 'zor kullanarak' koruması altına alır ancak ailevi sorunlar sebebi ile Çeşme'ye, ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kalır.

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Selim, ne pahasına olursa olsun evliliğini kurtarmak zorundadır. Akgün Gökalp'in ise  bu zorunlu yol arkadaşlığına 'eyvallah' demeye hiç niyeti yoktur. Selim Kara'nın, babasını yıllar önce tutuklayan savcı olduğunu öğrendiğinde işler iyice karışacaktır. 
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SON YAZ DİZİSİ GENEL KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır.

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Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın
bizzat koruması.
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Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.  Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.
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Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

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Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Son Yaz'ın başrollerini paylaşan Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’a; Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.
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Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu dizinin senaryosunu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur kaleme alıyor.


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