Son Yaz oyuncuları tam kadro objektif karşısına geçti! Son Yaz yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı Son Yaz'ın 22. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Son Yaz yeni sezonu ile 18 Eylül Cumartesi saat 20.00’de başlıyor.

sezon tanıtım çekimleri için tam kadro bir araya gelen oyuncular, verdikleri pozla göz doldurdular.

ÇEKİMLER İSTANBUL VE BATUM'DA YAPILDI

Yeni sezonda İstanbul’a taşınan dizinin ilk bölümünün bazı sahnelerinin çekimleri Gürcistan’ın turistik şehri Batum’da gerçekleştirildi.

Akgün Gökalp Taşkın (Alperen Duymaz) ve babası Selçuk Taşkın’ın (Arif Pişkin) aksiyon dolu sahnelerine Batum’un ünlü Tiyatro Meydanı ev sahipliği yaptı. Şehrin simgesi ve büyük bir sevginin sembolü olarak kabul edilen Ali ve Nino’nun yer aldığı bölgede de devam eden çekimler iki gün sürdü.

SON YAZ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Eşinin düğün gecesindeki ölümü ile inzivaya çekilen Selim Kara (Ali Atay), Son Yaz evrenine tüm sırları ve gizemi ile giren Sare Akay’dan (Birce Akalay) eşini Halil Sadi Sancaktar’ın öldürtmediğini duyduğunda çok şaşırır.



Sare Akay, Selim Kara ile kaçak durumdaki Akgün’ü (Alperen Duymaz) bir araya getirerek tüm dengeleri değiştirecektir.



Yolları Sare ile birlikte tekrar kesişen Savcı Selim ve Akgün’ün karşısında bu kez çok daha bilinmedik bir dünya vardır.



Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın paylaştığı “Son Yaz”ın kadrosunda Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yılmaz Bayraktar, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor. Heyecan ve gerilim dozu yüksek hikayesiyle “Son Yaz”, 18 Eylül saat 20.00’de FOX’ta!



