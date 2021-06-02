Son Yaz sezon finaliyle ekrana veda ediyor! Son Yaz'ın çekimleri tamamlandı

4 Haziran Cuma akşamı sezon finali yapacak dizinin 21. bölümünde, 2. kez nikah masasına oturan Selim - Canan Kara çiftinin masalları aratmayan düğünü konuşulacak.

Büyük ilgiyle takip edilen dizinin son çekim gününde tüm oyuncular tam kadro bir aradaydı. İzmir - Urla’da gerçekleştirilen çekimlerin renkli ve keyifli anları objektiflere yansırken, sezonu başarıyla noktalayan oyuncular aile fotoğrafı için de kamera karşısına geçti.

Son Yaz’ın sezon finali için geri sayım başlarken nefesler yeni bölümde yaşanacak gelişmeler için tutuldu.



Son Yaz heyecan dolu sezon finali ile 4 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX’ta.

