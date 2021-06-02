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  4. Son Yaz sezon finaliyle ekrana veda ediyor! Son Yaz'ın çekimleri tamamlandı

Son Yaz sezon finaliyle ekrana veda ediyor! Son Yaz'ın çekimleri tamamlandı

02.06.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu ve başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı sevilen dizi Son Yaz’ın İzmir’deki çekimleri tamamlandı.

Son Yaz sezon finaliyle ekrana veda ediyor! Son Yaz'ın çekimleri tamamlandı

4 Haziran Cuma akşamı sezon finali yapacak dizinin 21. bölümünde, 2. kez nikah masasına oturan Selim - Canan Kara çiftinin masalları aratmayan düğünü konuşulacak.

Son Yaz_Sezon Finali (1)

Büyük ilgiyle takip edilen dizinin son çekim gününde tüm oyuncular tam kadro bir aradaydı. İzmir - Urla’da gerçekleştirilen çekimlerin renkli ve keyifli anları objektiflere yansırken, sezonu başarıyla noktalayan oyuncular aile fotoğrafı için de kamera karşısına geçti.

Son Yaz_Sezon Finali (2)

Son Yaz’ın sezon finali için geri sayım başlarken nefesler yeni bölümde yaşanacak gelişmeler için tutuldu.

Son Yaz_Sezon Finali (4)
Son Yaz heyecan dolu sezon finali ile 4 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX’ta.

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Funda Eryiğit
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