Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Gökhan, Yağmur’u kaçırıyor!

Başrollerinde Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Funda Eryiğit ve Ali Atay’ın yer aldığı Son Yaz dizisi, birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümü ile izleyicilere ekrana kilitleyecek olan dizinin 20.bölümü bu akşam saat 20:00’de FOX TV ekranlarında!

SON YAZ 20. YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Akgün Yağmur’a ne olduğunu öğrenmek için Gökhan’la yola çıkmışken, Selim emniyette rüşvet olayıyla ilgili ifade verir. Yağmur ve Kaan’ın kaza yaptığını kısa sürede öğrenince hastaneye koşar. Kaan ve Yağmur ameliyattayken Selim bu olayın sabotaj olabileceği şüphesiyle olayı araştırmaya başlar.

Akgün olayın kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu öğrenince yapanı bulup cezasını vermeyi kafasına koyar. Gökhan ise kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetiktedir. Yağmur uyandığında kaza anını hatırlayamaz. Kaan’ın durumu ise daha ciddidir. Gökhan için şimdilik tehlike geçmiştir.

Akgün ve Selim olayın peşine düşerken Canan da olayın sabotaj olduğunu öğrenip Selim’e sakladığı için kızar. Selim’in görevden el çektirildiği haberi gelince Akgün’e daha fazla iş düşer. Akgün Soner ve Eray’ın yardımıyla sabotajcının peşine düşer. Kim olduğunu öğrendiği anlarda ise Gökhan, Yağmur’un olayı hatırlamak üzere olduğunu fark etmiş olup ona yanaşır. Gökhan kendisi için çemberin daraldığını anlayınca geri dönülmez bir yola girer.