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Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Gökhan, Yağmur’u kaçırıyor!

28.05.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Son Yaz, yenim bölümü ile nefesleri kesmeye devam ediyor. Birçok izleyici tarafından her bölümü heyecanla izlenen Son Yaz dizisinin yeni bölümünde, Akgün Yağmur’un başına gelenlerin sabotaj olduğunu öğrenir. Sabotajı öğrenen Akgün, bu işi kimin yaptığını bulmak için birçok yol dener. Gökhan ise durumun ortaya çıkmaması için büyük çaba sarf eder.

Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Gökhan, Yağmur’u kaçırıyor!

Başrollerinde Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Funda Eryiğit ve Ali Atay’ın yer aldığı Son Yaz dizisi, birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümü ile izleyicilere ekrana kilitleyecek olan dizinin 20.bölümü bu akşam saat 20:00’de FOX TV ekranlarında!

SON YAZ 20. YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

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Akgün Yağmur’a ne olduğunu öğrenmek için Gökhan’la yola çıkmışken, Selim emniyette rüşvet olayıyla ilgili ifade verir. Yağmur ve Kaan’ın kaza yaptığını kısa sürede öğrenince hastaneye koşar. Kaan ve Yağmur ameliyattayken Selim bu olayın sabotaj olabileceği şüphesiyle olayı araştırmaya başlar.

Akgün olayın kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu öğrenince yapanı bulup cezasını vermeyi kafasına koyar. Gökhan ise kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetiktedir. Yağmur uyandığında kaza anını hatırlayamaz. Kaan’ın durumu ise daha ciddidir. Gökhan için şimdilik tehlike geçmiştir.

2

Akgün ve Selim olayın peşine düşerken Canan da olayın sabotaj olduğunu öğrenip Selim’e sakladığı için kızar. Selim’in görevden el çektirildiği haberi gelince Akgün’e daha fazla iş düşer. Akgün Soner ve Eray’ın yardımıyla sabotajcının peşine düşer. Kim olduğunu öğrendiği anlarda ise Gökhan, Yağmur’un olayı hatırlamak üzere olduğunu fark etmiş olup ona yanaşır. Gökhan kendisi için çemberin daraldığını anlayınca geri dönülmez bir yola girer.

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZET

Doğum günü sonrasında kendisini Kara ailesinin bir parçası gibi hissetmeye başlayan Akgün, kabul edildiği ailenin kızı ile gizli gizli ilişki yaşamaktadır. Akgün Gökalp Taşkın bu durumu içine sindiremese de Selim'in yüzüne söylemesine bu defa Yağmur izin vermez. İlişkilerini kimseden izin almadan yaşayacaklardır. Her şeyin farkında olan Canan’ın Akgün'e tepkisi ise çok farklı olacaktır.

Selim de artık Canan'la yaşadıkları yeniden yakınlaşmaya bir isim koymak istemektedir. Canan'a hazırlayacağı sürpriz hiç beklemediği şekilde noktalanır.

Soner ve Eray'ın arası, Eray'ın Naz'la ilgili yapacağı bir hamle ile iyice açılır. Soner'i yatıştırmak hiç kolay olmayacaktır.

Akgün bir yandan Gökhan'a verdiği sözü tutmak için yarışa hazırlanırken bir yandan da taze sevgilisine bir ilk buluşma sürprizi hazırlamaya karar verir. Fakat Gökhan'ın Akgün için başka planları vardır. Selçuk Taşkın'ı takıntı haline getirmiş olan Gökhan gerekirse Selçuk Taşkın'ı öz oğlunun acısıyla sınamaya hazırdır.

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Funda Eryiğit
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