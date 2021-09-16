Son Yaz yeni sezon çekimlerinden kamera arkası fotoğraflar yayınlandı! Birce Akalay ve Ali Atay yeni ikili oldu

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı Son Yaz yeni sezonu ile 18 Eylül Cumartesi saat 20.00’de başlıyor.

İstanbul’a taşınan dizi şehrin gözde mekanlarında sete çıkarken, Batum ve Rize sahnelerinden paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti.

Kadrosuna katılan yeni isimler ve sürpriz gelişmeler için nefeslerin tutulduğu Son Yaz'da tempo ve gerilim artarken, kamera arkasında yaşanan eğlenceli anlar set fotoğraflarına da yansıdı.

Canan’ın ölümünün arkasındaki sırlar tüm dengeleri değiştirecek, organize suçlar özel ekibinin başında yer alan Sare (Birce Akalay) inzivaya çekilen Savcı Selim (Ali Atay) ve Akgün’ün (Alperen Duymaz) ayrılan yollarının tekrar birleşmesine vesile olacaktır.



Ama bu kez ikilinin ödeyecekleri bedel çok daha ağırdır.

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın paylaştığı “Son Yaz”ın kadrosunda Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yılmaz Bayraktar, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.



Heyecan ve gerilim dozu yüksek hikayesiyle “Son Yaz” yeni sezonuyla 18 Eylül Cumartesi itibarıyla her cumartesi FOX’ta.

