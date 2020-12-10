Son yılların en rahatsız edici filmi Possessor’un yönetmeni konuştu: 'Benim takıntılarımın birer yansıması'

İkonik filmlerin usta yönetmeni David Cronenberg’in kendisi gibi yönetmen olan oğlu Brandon Cronenberg yeni filmi Possessor ile dikkatleri üzerine çekti. İlk filmi Antiviral ile sinema dünyasına iddialı bir giriş yapan yönetmen ikinci filmi Possesor ile yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Possessor adlı benzersiz yeni bir bilimkurgu korku ve casusluk gerilimiyle adınından söz ettirmeyi başaran Brandon Cronenberg yeni filmi için 'benim takıntılarımın birer yansıması' dedi.

Andrea Riseborough ve Christopher Abbott’un başrollerini paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Jennifer Jason Leigh, Game of Thrones'un yıldızı Sean Bean ve Tuppence Middleton gibi isimler yer alıyor.

DAVİD CRONONBERG: 'BENİ BABAM YARATTI'

Mirror Online'a konuşan filmin yetenekli yönetmeni, yeni filmini, mükemmel oyuncu kadrosunu ve kariyerinin bir sonraki adımda neler olduğunu anlattı. Dışarıdan bakan insanların onu babasıyla kıyasladığını söyleyen yönetmen: "Bir açıdan bakarsak kelimenin tam anlamıyla babam beni yarattı. Onunla iyi bir ilişkim var." diyor. Cronenberg, "Bedene sahip olma, kimliği keşfetmek için bir araçtır, teknolojinin arkasındaki sinirbilim üzerine araştırma yaptım ve bunun gibi bir şeyin sonunda mümkün olacağını düşünüyorum" diyor.