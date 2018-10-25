Son zamanlarda aldığı kilolarla gündemde olan Rihanna şimdi de verdiği kilolarla herkesin dikkatini üzerine topladı. Bakalım Rihanna nasıl bir diyet programı uygulamış...

Son zamanlarda aldığı kilolar yüzünden eleştirilen Rihanna bakın nasıl zayıfladı

Son zamanlarda aldığı kilolarla gündemde olan Rihanna şimdi de verdiği kilolarla herkesin dikkatini üzerine topladı. Bakalım Rihanna nasıl bir diyet programı uygulamış...

1 / 7 "Ben kendimi böyle seviyorum, size ne!" Rihanna'nın bir anda aldığı kilolar onu balık etli bir hale getirmişti. Kameralar önünde olan yıldız isim yaşadığı bu değişimle beraber eleştiri oklarını üzerine çekmiş ve hatta dalga konusu olmuştu. 'Alay konusu' olmasını hiçbir şekilde kafasına takmayan Riri, eleştirilere en güzel yanıtı vererek beden olumlama trendine en güzel katkıda bulunmuş ve balık etli kadınların da ne kadar çekici ve güzel olabildiklerini ortaya koymuştu.

2 / 7 "Ben kendimi böyle seviyorum, size ne!" Yapılan acımasız eleştirilere en güzel cevabı kendi hesabından verdi Rihanna: "Ben kendimi böyle seviyorum, size ne?" Hayatta kilo almak kadar kilo vermek de normal... Aslında üzerine bu kadar konuşulmaması gereken bir konu olsa da 'ideal beden' algısına takılıp gidenler hep var olacaklar. Rihanna'nın kilolarını yakından takip edenler şimdi de 'bu kız nasıl bir anda incecik olabildi?' sorusunu soruyor birbirlerine :)

3 / 7 Balık etli görüntüsü geride kaldı Sosyal medyada paylaştığı görüntüsüyle yine kendisinden bahsettirmeyi başaran Rihanna, kilo vermek için sıkı bir çalışma programı uygulamış. Özel spor eğitmeniyle çalışan Rihanna haftanın 5 günü kardiyo egzersizleri yapıyor.

4 / 7 Beslenmesini de değiştirdi Protein diyeti uygulayan Rihanna, yağ bakımından düşük protein oranı yüksek gıdaları tercih ediyor; balık, kırmızı et, yumurta, süt gibi...

5 / 7 Günde en az 2 litre su Su içmeyi ihmal etmeyen Rihanna günde 2 litre su tüketmeye özen gösteriyor. Aslında yıldız isim kilo vermek için ekstra şeyler yapmıyor fark ettiyseniz. Sağlıklı yaşamı benimsemiş durumda. Tüm uzmanların söylediği gibi su içmeye özen gösteriyor ve yağ oranı düşük yiyecekler tüketiyor.

6 / 7 Rihanna güne genelde yumurta ve taze meyveler ile başlıyor