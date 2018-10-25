YEMEK

Son zamanlarda aldığı kilolar yüzünden eleştirilen Rihanna bakın nasıl zayıfladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

Son zamanlarda aldığı kilolarla gündemde olan Rihanna şimdi de verdiği kilolarla herkesin dikkatini üzerine topladı. Bakalım Rihanna nasıl bir diyet programı uygulamış...

Son zamanlarda aldığı kilolarla gündemde olan Rihanna şimdi de verdiği kilolarla herkesin dikkatini üzerine topladı. Bakalım Rihanna nasıl bir diyet programı uygulamış...

Son zamanlarda aldığı kilolar yüzünden eleştirilen Rihanna bakın nasıl zayıfladı

Son zamanlarda aldığı kilolarla gündemde olan Rihanna şimdi de verdiği kilolarla herkesin dikkatini üzerine topladı. Bakalım Rihanna nasıl bir diyet programı uygulamış...

1 / 7

"Ben kendimi böyle seviyorum, size ne!"

"Ben kendimi böyle seviyorum, size ne!"
Rihanna'nın bir anda aldığı kilolar onu balık etli bir hale getirmişti. Kameralar önünde olan yıldız isim yaşadığı bu değişimle beraber eleştiri oklarını üzerine çekmiş ve hatta dalga konusu olmuştu. 'Alay konusu' olmasını hiçbir şekilde kafasına takmayan Riri, eleştirilere en güzel yanıtı vererek beden olumlama trendine en güzel katkıda bulunmuş ve balık etli kadınların da ne kadar çekici ve güzel olabildiklerini ortaya koymuştu.
2 / 7

"Ben kendimi böyle seviyorum, size ne!"

"Ben kendimi böyle seviyorum, size ne!"
Yapılan acımasız eleştirilere en güzel cevabı kendi hesabından verdi Rihanna: "Ben kendimi böyle seviyorum, size ne?" Hayatta kilo almak kadar kilo vermek de normal... Aslında üzerine bu kadar konuşulmaması gereken bir konu olsa da 'ideal beden' algısına takılıp gidenler hep var olacaklar. Rihanna'nın kilolarını yakından takip edenler şimdi de 'bu kız nasıl bir anda incecik olabildi?' sorusunu soruyor birbirlerine :)
3 / 7

Balık etli görüntüsü geride kaldı

Balık etli görüntüsü geride kaldı
Sosyal medyada paylaştığı görüntüsüyle yine kendisinden bahsettirmeyi başaran Rihanna, kilo vermek için sıkı bir çalışma programı uygulamış. Özel spor eğitmeniyle çalışan Rihanna haftanın 5 günü kardiyo egzersizleri yapıyor.
4 / 7

Beslenmesini de değiştirdi

Beslenmesini de değiştirdi
Protein diyeti uygulayan Rihanna, yağ bakımından düşük protein oranı yüksek gıdaları tercih ediyor; balık, kırmızı et, yumurta, süt gibi...
5 / 7

Günde en az 2 litre su

Günde en az 2 litre su
Su içmeyi ihmal etmeyen Rihanna günde 2 litre su tüketmeye özen gösteriyor. Aslında yıldız isim kilo vermek için ekstra şeyler yapmıyor fark ettiyseniz. Sağlıklı yaşamı benimsemiş durumda. Tüm uzmanların söylediği gibi su içmeye özen gösteriyor ve yağ oranı düşük yiyecekler tüketiyor.
6 / 7

Rihanna güne genelde yumurta ve taze meyveler ile başlıyor

Rihanna güne genelde yumurta ve taze meyveler ile başlıyor
7 / 7

Öğle ve akşam yemeğinde ise bol bol protein. Yanında salatasını eksik etmeyen Rihanna, diyeti bırakmamış.

Öğle ve akşam yemeğinde ise bol bol protein. Yanında salatasını eksik etmeyen Rihanna, diyeti bırakmamış.
Duyumlarımıza göre istediği kiloya henüz düşmemiş. Albüm hazırlıklarında olan Riri'nin hedefi biraz daha incelmek. Sen nasıl istiyorsan, nasıl mutlu olacaksan öyle kal Rihanna :) Sağlıklı olman bize yeter!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rihanna rihanna kaç kilo rihanna diyeti

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Diyet yapmadan 62 kilo veren şefin sırları

Diyet yapmadan 62 kilo veren şefin sırları

Tertemiz çamaşırlar için: Doğal malzemelerle makine nasıl temizlenir?

Tertemiz çamaşırlar için: Doğal malzemelerle makine nasıl temizlenir?

"Vay canına!" dedirten 6 harika şey

"Vay canına!" dedirten 6 harika şey

Sağlıklı sandığımız şey zeka geriliğine neden oluyormuş!

Sağlıklı sandığımız şey zeka geriliğine neden oluyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı sandığımız şey zeka geriliğine neden oluyormuş!

Sağlıklı sandığımız şey zeka geriliğine neden oluyormuş!

Diyet yapmadan 62 kilo veren şefin sırları

Diyet yapmadan 62 kilo veren şefin sırları

Tertemiz çamaşırlar için: Doğal malzemelerle makine nasıl temizlenir?

Tertemiz çamaşırlar için: Doğal malzemelerle makine nasıl temizlenir?

Türk çayı ile İngiliz çayı arasındaki fark nedir?

Türk çayı ile İngiliz çayı arasındaki fark nedir?

"Vay canına!" dedirten 6 harika şey

"Vay canına!" dedirten 6 harika şey

Pet şişedeki zeytinyağı tehlike saçıyor!

Pet şişedeki zeytinyağı tehlike saçıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.