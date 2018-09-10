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Son zamanların en çok konuşulanı ejder meyvesi hakkında bilmeniz gerekenler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.09.2018 13:54 | Son Güncelleme

Ejder meyvesinin bu kadar popüler olmasının nedeni 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda misafirlere ikram edilmesiydi. Gündem olan ejderha meyvesini bilmeyen kişi sayısı da oldukça fazla. Biz de sizler için ejder meyvesini araştırdık. Nelere iyi gelir, nasıl tüketilir? İşte tüm cevaplarıyla ejder meyvesi...

Son zamanların en çok konuşulanı ejder meyvesi hakkında bilmeniz gerekenler

Egzotik bir meyve olan ejder meyvesi pitaya meyvesi olarak da bilinir. Bazı ülkerlerde ise ona çilekli armut adını vermiştir. Ana vatanı Vietnam'dır.

cumhur

Meyvenin içi kesildiğinde küçük susam tanelerine benzeyen çekirdekler görülür. Evet, gözünüzde kiviyi canlandırabilirsiniz :) Kalorisi düşük olan bu meyve çiğ olarak tüketilir. Sadece çiğ yenmez meyve suyu ve şarap yapımında da kullanılır.
ejderha
Protein, lif ve karbonhidrat bakımından son derece zengin olan ejderha meyvesi, C ve B vitaminlerini de içerir. Meyvenin tohumlarında bolca omega 3 ve omega 6 asitleri gibi çoklu doymamış yağ asitleri bulunur.

Faydaları ise;

Yüksek miktarda C vitamini, potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu sayese gözleri kuvvetlendirici etkisi vardır.
Yüksek tansiyonu önler.

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Dip 2 diyabet hastaları için mucize bir meyvedir.

Afrodizyak etkisi vardır. Cinsel gücü artırır.

Vücudun nem dengesini korur.

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Ejder meyvesi, bağırsak bakterilerinin büyümesine yardımcı olan oligosakkaritler açısından zengindir. Sindirim için son derece faydalıdır. Bağırsak florasını güçlendirir.

İçerisindeki demir, hemoglabin seviyesini artırır ve kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur.

Kolon kanseri, göğüs kanseri gibi kanser türlerini önlemeye yardımcı olabilir.

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Üreticiler, 30 Ağustos'tan sonra popüler olan ejder meyvesinin üretimine yetişmediklerini söylüyorlar. Kilosu ise 15 TL'ye satılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
ejder meyvesi pitaya

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