Sonbaharın en güzel yaşanacağı 10 rota

Dinginlik ve huzurun yanı sıra doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlere 10 keşif rotası sunuyoruz. İşte hepsi özenle seçilmiş o rotalar... ABANT Sonbaharın en narin rotalarından biri olan Abant, aslında dört mevsim boyunca sunduğu güzelliklerle ziyaretçilerini büyülüyor. Tertemiz bir göl ve dağ havası almak isteyenler için bulunmaz bir rota olan Abant, Bolu Merkez’in 35 km güneybatısında yer alıyor. Abant, tamamen bir huzur köşesi. Burada doğayla başbaşasınız. Sabah lezzetli bir kahvaltı sonrası Abant Gölü’nün çevresinde yürüyüş yapabilir, bisikletle turlayabilir ya da fayton gezisi yapabilirsiniz. Göl üzerinde yapacağınız sandal gezisi de keyfinize keyif katacaktır. YEDİGÖLLER Bolu’nun diğer bir yeryüzü cenneti olarak nitelendirebileceğimiz Yedigöller, sonbaharı yaşamak için biçilmiş kaftan. İstanbul’a yaklaşık 300 km. mesafede yer alan Yedigöller, isminden de anlaşıldığı üzere 7 gölün (İncegöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Deringöl, Seringöl, Kurugöl ve Büyükgöl) bulunduğu bir bölge. Bu göller arasında doğa yürüyüşü yapmak ise Yedigöller’de yapılacak en güzel aktivitelerden biri. Sonbaharda büyüleyici renklere bürünen köknar, meşe, ıhlamur, gürgen ağaçları arasında ruhunuzu biraz enerji depolayabilirsiniz. Yedigöller Milli Parkı içerisinde yer alan şelale, gülen kayalar, dilek çeşmesi ve Pisagor ağacını görmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca milli parkın çıkışında yerel halkın açtığı tezgahlardan birkaç hediyelik eşya ve organik ürün satın alabilirsiniz.

SAFRANBOLU Karabük ili sınırları içerisinde yer alan Safranbolu, 1994 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yerini aldı. Yıllara meydan tarihi konakları, şirin mi şirin sokakları, çarşısı ve 19. yüzyıl Türk toplum yaşantısını yansıtmasıyla Safranbolu, kısa zaman içerisinde görülmesi gereken değerlerimizden biri. Safranbolu’nun müzeye dönüştürülmüş tarihi konaklarını mutlaka görmeli, o gizemli sokaklarında fotoğraf makinizle kaybolmalı, çarşısında Safran çayı içmeli ve dönerken meşhur Safranbolu lokumundan kesinlikle almalısınız. BİRGİ İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alan Birgi, yüzyıllık tarihi konakları, sahip olduğu kültürel birikimi ve görülmesi gereken tarihi yapıları ile sonbaharda ziyaret edebileceğiniz rotalardan biri olarak çıkıyor karşımıza. ÇEKÜL Vakfı’nın kentlerin kültürlerini koruyarak yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü “7 Bölge 7 Kent” projesi kapsamında bulunan Birgi, kendine has mimarisi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. TİRİLYE Bursa’nın bakir kalmayı başarabilmiş nadide yerlerinden biri olan Tirilye, Marmara Bölgesi’nin en gözde rotalarından. Sonbaharda oldukça keyifli bir gezi vaadeden Tirilye’de, doğa ve tarihin tadını doyasıya çıkaracağınız birkaç gün geçirebilirsiniz. Tirilye’nin tarihi evleri arasında kaybolurken fotoğraf makinenizin yanında bulunmasına dikkat edin, zira göreceğiniz her bir kareyi ölümsüzleştirmek isteyeceksiniz. Bu sonbahar tercihinizi Tirilye’den yana kullanacaksanız eğer; Taş Mektep’i mutlaka görmeyi ve Çamlı Kahve’de asırlık çınar ağaçlarının bir kahve içmeyi sakın ihmal etmeyin.

SİNOP Yakın bir zamana kadar Sinop, özellikle yaz aylarında tercih ediliyordu. Ancak tarihi ve doğal güzellikleri öyle bir nam yaptı ki, dört mevsim boyunca ziyaretçi ağırlayan şehirlerimizden biri oldu. Sinop’ta sizi dolu dolu bir gezi beklediğini söyleyebiliriz. Yazın serinlemek için tercih edilen Türkiye’nin tek fiyort oluşumu olan Hamsilos Koyu, bu mevsimde yerini doğa yürüyüşçülerine bırakıyor. Erfelek Şelaleleri eşsiz bir şekilde çağlarken, İnceburun Feneri selam veriyor Karadeniz’in hırçın dalgalarına. Tarihi Sinop Cezaevi ve Sinop Kalesi’nde şehrin tarihi izlerinin peşini sürerken, bir yandan da guruldayan mideniz sizi balık restoranlarına doğru götürüyor. İşte sizi Sinop’ta böyle bir sonbahar bekliyor. Unutmadan, meşhur Teyzenin Yeri’nde mantı yemeden Sinop’tan dönmeyin deriz. BEYPAZARI Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Anadolu kültürünü en iyi şekilde yansıtan, tarihi eserleri, zengin mutfağı ve sıcakkanlı insanları ile Beypazarı, Ankara’nın gözbebeklerinden biri. Bu sonbahar rotanızı Beypazarı’na çevirecek olursanız eğer, kendinizi bir masal diyarında hissetmeye hazır olun. Zira sıra sıra dizilmiş ahşap evlerin arasında kaybolacak, o lezzetli yemeklerin tadına varırken kendinizi kaybedeceksiniz. Beypazarı’nın 200 yıllık tarihi çarşısı, görülmesi gereken ilk noktalardan biri. Bununla birlikte panoramik bir fotoğraf turu da yapılması gerekenlerden. 80 katlı baklava başta olmak üzere Beypazarı’nın meşhur lezzetlerini denemeyi de ihmal etmeyin. Son olarak dönerken, leziz Beypazarı kurusundan almayı da unutmayın deriz.