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SONDAKİKA | Merih Demiral'ın bozkurt işareti! UEFA soruşturma başlatmıştı, TFF savunma dosyasını gönderdi

05.07.2024 13:11
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Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanman savunma dosyasını UEFA'ya iletti. Söz konusu dosyada önceki örneklere yer verilirken, bozkurt işaretinin Türk kökenli halkların bin yıllık simgesi olduğu öne çıkıldı.

SONDAKİKA | Merih Demiral'ın bozkurt işareti! UEFA soruşturma başlatmıştı, TFF savunma dosyasını gönderdi

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımı futbolcusu Merih Demiral'ın Avusturya maçında attığı goller sonrası bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanman savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

1000 YILDIR TÜRKLERİN SİMGESİ

Söz konusu dosyada önceki örneklere yer verilirken, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyada Türk kökenli halkların bin yıllık simgesi olduğu öne çıkıldı.

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30 sayfalık yapılan savunmada, daha önce diğer futbol müsabakalarında yapılan ve ceza almayan olayların da savunmaya eklendiği ifade edildi.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

UEFA’nın, Merih Demiral ile ilgili kararını öğlenden sonra açıklaması bekleniyor.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Euro 2024


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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral UEFA euro 2024 tff
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