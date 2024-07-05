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Bozkurt selamına terör örgütü simgesi dediler! Almanlardan sonra Hollanda medyası da atağa geçti! Skandallar devam ediyor

05.07.2024 10:46
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Merih Demiral'ın Bozkurt selamı sonrası Almanlar adeta Türkiye aleyhine seferberlik başlattı. BILD'in başını çektiği sürece Hollanda medyası da dahil oldu. BILD ile ortak hareket eden Hollanda medyası haberlerinde skandal ifadeler kullandı. Bozkurt işaretini terör örgütüyle bağdaştırıp ağızlarına geleni söylediler.

Bozkurt selamına terör örgütü simgesi dediler! Almanlardan sonra Hollanda medyası da atağa geçti! Skandallar devam ediyor

MYNET DIŞ HABER 3 Temmuz saat 16:00'da Merih Demiral'ın UEFA tarafından ceza almasının çok yüksek ihtimal olduğunu belirten Hollanda gazetesi NL TIMES, Bozkurt selamını 'Aşırı sağcı Türk grubunun sembolü' olarak niteledi. Dün de Merih'in ceza aldığı haberini büyük bir heyecanla paylaştılar, TFF'nin yalanlamasına rağmen revizeye gitmediler.

Oysa UEFA, internet sitesinde konuyla alakalı çok kısa bir açıklama yaparak sürecin incelendiğini belirtmişti. Aynı gazete, dün de Alman mecra BILD'i kaynak göstererek Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığını okuyucularına duyurarak algı yapmaya çalıştı.

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HOLLANDA MEDYASINDAN SKANDAL İFADELER! 'TERÖR ÖRGÜTÜ İŞARETİ'

NL TIMES, haberinde Bozkurt işaretinin aşırı sağcı aşırı milliyetçi grup tarafından kullanıldığını ifade ederken özellikle kullanılan cümleler tepki çekti.

Bozkurt işaretinin Ermeni ve Rumlara yönelik saldırılarla bağlantılı bir terör örgütü işareti olduğu yalanını paylaşan Hollandalı NL TIMES internet sitesi, Türk taraftarları germek adına dezenformasyonun dibine vurdu!

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BOZKURT İÇİN AĞIZLARINA GELENİ SÖYLEDİLER!

Bozkurt işaretinin terör örgütü işareti olduğuna dem vuran NL TIMES, bu işaretin yabancı düşmanlığını tetiklediğini İslam dışındaki inançlara karşı nefret odaklı olduğunu okuyucularıyla paylaştı.

Süreci kendi istediği gibi dizayn etmek isteyen Hollandalılar da Almanya medyasıyla ortak hareket etti!

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Hollanda Bozkurt Almanya Türkiye Merih Demiral milli takım
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