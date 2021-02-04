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Songül Karlı'dan mini elbiseli poz! Olay oldu

04.02.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Songül Karlı'dan mini elbiseli poz! Olay oldu

Eski eşi tarafından dolandırılan ve bu haberlerle sık sık gündeme gelen Songül Karlı mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı.

Eski eşi tarafından dolandırıldığı haberleriyle gündem olan türkücü Songül Karlı sosyal medyayı salladı. 47 yaşındaki Songül Karlı daha önce estetik iddiaları ile konuşulmuş ve değişimi ile 'yok artık' dedirtmişti. stetik iddialarını kabul etmeyen Songül Karlı 'Sadece göğüslerimi küçülttüm' demişti. Songül Karlı bu aralar sosyal medya hesabından yaptığı spor paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Songül Karlı yaptığı sporun sonuçlarını aldı. Süper mini elbisesiyle ve dekoltesiyle dikkat çeken Karlı paylaşımına "Yoldayın bekleyin biraz" notunu düştü.

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Siyah elbisesiyle beğeni toplayan Songül Karlı'ya hayranlarından yorum yağdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu kadın benim hayallerimi süslüyor...bu kadınsa evdeki nedir ya
ilik gibi ilikkkkkk. sonradan açan gonca gül gibi

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